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  • Ford Explorer Tremor: новая оффроудная версия с усиленным шасси и самоблоком Torsen

Ford Explorer Tremor: новая оффроудная версия с усиленным шасси и самоблоком Torsen

24.06.2025 417 0 0

В гамму американского среднеразмерного кроссовера Ford Explorer вернулась приключенческая версия, теперь она называется Tremor, продажи начнутся ближе к концу текущего года.

Приключенческая версия появилась у актуального американского Ford Explorer шестого поколения ещё в 2021 году — тогда она называлась Timberline. В начале прошлого года американский Explorer пережил рестайлинг, после которого версия Timberline исчезла из гаммы, а сегодня вместо неё представлена новая аналогичная версия под именем Tremor, уже хорошо знакомым нам по другим приключенческим Фордам. Таким образом компания Ford постепенно вводит именную унификацию: лёгкий оффроудный заводской тюнинг — это Tremor, тяжёлый — Raptor.

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Ford Explorer Tremor легко идентифицировать по ярким оранжевым элементам — это буксирные проушины в переднем бампере, поперечина с дополнительными светодиодными фарами на радиаторной радиаторной решётке и крупная эмблема Tremor на багажной двери. Также оранжевыми вставками украшены 18-дюймовые колёса, обутые в высокопрофильные шины Bridgestone Dueler All-Terrain с довольно «зубастыми» боковинами.

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Дорожный просвет версии Tremor увеличен на 25 мм, в подвеске установлены новые пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости, рассчитанные на езду по бездорожью, днище получило дополнительную защиту. Полный привод с автоматической муфтой отбора мощности на переднюю ось входит в стандартное оснащение и дополнен задним межколёсным самоблокирующимся дифференциалом Torsen. Двигатели стандартные, бензиновые, наддувные из семейства EcoBoost — 2,3-литровая «четвёрка» (304 л.с., 420 Нм) либо 3,0-литровый V6 (406 л.с., 563 Нм), коробка передач — только 10-ступенчатый гидромеханический «автомат».

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Салон Ford Explorer Tremor щедро украшен оранжевыми вставками (в основном это двойная прострочка кожаных и тканевых элементов). В стандартное оснащение входят камеры кругового обзора, за доплату предлагаются мощная аудиосистема Bang & Olufsen (14 динамиков), передние кресла со встроенными массажёрами и автопилот второго уровня BlueCruise. Цена версии Tremor пока не объявлена.

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Добавим, что прошлогоднее обновление несильно помогло Ford Explorer в борьбе за лидерство в своём классе: в первом квартале этого года продажи Explorer в США снизились по сравнению с продажами в первом квартале 2024 года на 19,1% до 47 314 шт. Jeep Grand Cherokee пока впереди, но ненамного: за тот же период он разошёлся тиражом 48 465 шт. (-11%).

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