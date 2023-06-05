Ford F-150 Shelby Centennial Edition: рекордная мощность к юбилею Кэрролла Шелби

Компания Shelby American отмечает вековой юбилей своего основателя — легендарного конструктора, гонщика и предпринимателя Кэрролла Шелби. Праздничных мероприятий запланировано много и, конечно, будут юбилейные модели: на днях представлен самый мощный в истории Shelby пикап — F-150 Centennial Edition.

Тюнинг пикапов в Shelby American делится на два направления — для дорог (линейка Super Snake) и бездорожья, юбилейный пикап F-150 Centennial Edition относится к внедорожной линейке и является одной из альтернатив стоковому Ford F-150 Raptor R, который, напомним, оснащён 5,2-литровым компрессорным V8 Predator мощностью 710 л.с.

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Shelby American использует в своих пикапах более простой 5,0-литровый блок V8 Coyote и умудряется выжать из него двойную порцию «лошадок». В основе версии Centennial Edition лежит стоковый полноприводный пикап Ford F-150 Lariat SuperCrew, на котором атмосферный V8 Coyote выдаёт всего 405 л.с. Shelby ставит на него приводной нагнетатель с интеркулером, новый впускной коллектор с углепластиковым воздухозаборником и фильтром с пониженным сопротивлением, новую выпускную систему Borla и новые высокопроизводительные топливные форсунки. В результате мощность увеличивается до 811 л.с. — на данный момент это самый мощный пикап в истории Shelby.



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Шасси доработано не менее серьёзно: увеличен дорожный просвет, установлены энергоёмкие амортизаторы Fox с внешними резервуарами, новые рычаги подвески, более мощные тормоза от Shelby и 22-дюймовые колёса на 35-дюймовых «зубастых» шинах BFGoodrich All-Terrain T/A KO2.



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Визуальный апгрейд — это новый капот в воздухозаборником, новая радиаторная решётка с регулируемыми заслонками, новые бамперы, расширители колёсных арок, новые рамки для вентиляционных отверстий в передних крыльях, подножки с электроприводом и подсветкой, шторка для кузова, фирменная цветографика Shelby плюс памятные таблички и наклейки с подписью Кэрролла Шелби.



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Салон полностью перешит, украшен логотипами Shelby и декорирован углепластиковыми вставками, установлен новый педальный узел, на пол уложены фирменные коврики Shelby, стёкла дополнительно тонированы.



Ford F-150 Shelby Centennial Edition будет выпущен тиражом 100 экземпляров. Цена — 138 495 долларов, но можно сэкономить несколько тысяч и заказать такой же грузовик без апгрейда мотора — цена в таком случае составит 129 495 долларов.

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Напомним, что Кэрролл Шелби покинул наш грешный мир в мае 2012 года в возрасте 89 лет, но компания Shelby American сохраняет верность заветам своего основателя. В прошлом году специалисты Shelby American реализовали давнюю мечту Кэрролла Шелби и впервые вывели на рынок Ford Mustang Shelby GT500 с турбонаддувом: «улитки» дали спорткару колоссальный прирост производительности — 1318 л.с.!

