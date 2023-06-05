Новинки ×
  • Ford F-150 Shelby Centennial Edition: рекордная мощность к юбилею Кэрролла Шелби

Ford F-150 Shelby Centennial Edition: рекордная мощность к юбилею Кэрролла Шелби

05.06.2023 81 0 0

Компания Shelby American отмечает вековой юбилей своего основателя — легендарного конструктора, гонщика и предпринимателя Кэрролла Шелби. Праздничных мероприятий запланировано много и, конечно, будут юбилейные модели: на днях представлен самый мощный в истории Shelby пикап — F-150 Centennial Edition.

Тюнинг пикапов в Shelby American делится на два направления — для дорог (линейка Super Snake) и бездорожья, юбилейный пикап F-150 Centennial Edition относится к внедорожной линейке и является одной из альтернатив стоковому Ford F-150 Raptor R, который, напомним, оснащён 5,2-литровым компрессорным V8 Predator мощностью 710 л.с.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Shelby American использует в своих пикапах более простой 5,0-литровый блок V8 Coyote и умудряется выжать из него двойную порцию «лошадок». В основе версии Centennial Edition лежит стоковый полноприводный пикап Ford F-150 Lariat SuperCrew, на котором атмосферный V8 Coyote выдаёт всего 405 л.с. Shelby ставит на него приводной нагнетатель с интеркулером, новый впускной коллектор с углепластиковым воздухозаборником и фильтром с пониженным сопротивлением, новую выпускную систему Borla и новые высокопроизводительные топливные форсунки. В результате мощность увеличивается до 811 л.с. — на данный момент это самый мощный пикап в истории Shelby.

1 / 2
2 / 2

Шасси доработано не менее серьёзно: увеличен дорожный просвет, установлены энергоёмкие амортизаторы Fox с внешними резервуарами, новые рычаги подвески, более мощные тормоза от Shelby и 22-дюймовые колёса на 35-дюймовых «зубастых» шинах BFGoodrich All-Terrain T/A KO2.

1 / 2
2 / 2

Визуальный апгрейд — это новый капот в воздухозаборником, новая радиаторная решётка с регулируемыми заслонками, новые бамперы, расширители колёсных арок, новые рамки для вентиляционных отверстий в передних крыльях, подножки с электроприводом и подсветкой, шторка для кузова, фирменная цветографика Shelby плюс памятные таблички и наклейки с подписью Кэрролла Шелби.

1 / 2
2 / 2

Салон полностью перешит, украшен логотипами Shelby и декорирован углепластиковыми вставками, установлен новый педальный узел, на пол уложены фирменные коврики Shelby, стёкла дополнительно тонированы.

Ford F-150 Shelby Centennial Edition будет выпущен тиражом 100 экземпляров. Цена — 138 495 долларов, но можно сэкономить несколько тысяч и заказать такой же грузовик без апгрейда мотора — цена в таком случае составит 129 495 долларов.

1 / 2
2 / 2

Напомним, что Кэрролл Шелби покинул наш грешный мир в мае 2012 года в возрасте 89 лет, но компания Shelby American сохраняет верность заветам своего основателя. В прошлом году специалисты Shelby American реализовали давнюю мечту Кэрролла Шелби и впервые вывели на рынок Ford Mustang Shelby GT500 с турбонаддувом: «улитки» дали спорткару колоссальный прирост производительности — 1318 л.с.!

пикап спортивные авто тюнинг новинки Ford Ford F-Series

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Законы Что изменилось в правилах страхования автомобилей с 1 июня 2023 года Мы подробно рассказывали, что такое Зеленая карта, зачем она нужна и как работает. Однако с 1 июня 2023 года она перестала работать в большинстве стран. Давайте разберемся, что изменилось и... 158 0 0 05.06.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Audi A6 IV (C7) Прав ли Джереми Кларксон, считавший Audi слишком правильными в плане управляемости, а потому скучными? Справедливо ли бытующее мнение, что после пробега в 150 тысяч километров Audi превращае... 3478 11 0 04.06.2023
Статьи / Авто с пробегом Mazda CX-5 I с пробегом: сделайте антикор и берегите лобовое стекло Mazda CX-5 образца 2011 года заменила у нас сразу два кроссовера: и не очень популярный CX-7, и еще более диковинный на наших дорогах компактный Tribute. Тем удивительнее, что CX-5 оказалась... 2320 14 1 31.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 14378 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 8660 12 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 7147 1 1355 03.03.2023
Change privacy settings