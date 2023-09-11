Ford готовится к скорой презентации обновлённого пикапа F-150

Ford наладил производство серии пикапов F-Series ещё в 1948 году, непосредственно исполнение F-150 было представлено в 1975-м. За прошедшие годы модель успела более десятка раз сменить генерацию. Полноразмерный грузовик актуального четырнадцатого поколения был представлен в 2020 году, а теперь американский производитель готовится представить обновлённую версию F-150: презентация пройдёт на этой неделе в рамках очередного международного автосалона в Детройте.

Тизеры обновлённого пикапа Ford F-150

Ранее прототипы будущей модели уже попадались фотошпионам на дорогах общего пользования в ходе тестов. Однако пока что в Ford держат внешность посвежевшего полноразмерного пикапа в секрете. Производитель пока только поделился тизером, в котором мелькнул движущийся по песку обновлённый F-150.



Судя по пойманным кадрам, модели изменят головную оптику. У обновлённого Ford F-150 светодиодные ходовые огни вертикально вытянутся, а внутри этих «скоб» окажется по паре прямоугольников основных фар, расположенных друг над другом. Эти блоки разделят между собой крупные жёлтые указатели поворота.



У модели по-прежнему останется различное оформление радиаторной решётки в зависимости от исполнения. Ещё производитель оставил большому пикапу прежнюю форму задних фонарей, но у них, скорее всего, будет другой рисунок. Боковины грузовика Ford, вероятно, оставит без изменений.



Известно, что свою порцию обновок получит и интерьер Ford F-150. Предполагается, что изменения ждут цифровой щиток приборов; кроме того, тачскрин информационно-развлекательной системы, скорее всего, окажется крупнее, чем у актуального пикапа. Ещё обновление могло затронуть список оборудования модели.

На фото: актуальный пикап Ford F-150 Limited SuperCrew 1 / 2 На фото: актуальный пикап Ford F-150 Limited SuperCrew 2 / 2

Пока что нет официальной информации и о том, изменилась ли «начинка» модели в ходе обновления. У нынешнего Ford F-150 в линейке числятся: базовый 290-сильный атмосферник объёмом 3,3 литра (359 Нм), 325-сильный EcoBoost V6 на 2,7 литра (542 Нм), 400-сильный EcoBoost V6 на 3,5 литра (678 Нм), а также 5,0-литровый V8 с отдачей, равной 400 л.с. и максимальным крутящим моментом в 556 Нм. Ещё имеется вариант с гибридной установкой на основе 3,5-литрового V6, совокупная мощность составляет 430 л.с. (773 Нм). В пару ко всем версиям предлагается только десятиступенчатая автоматическая коробка передач.



На фото: салон актуального пикапа Ford F-150

Ford F-150 уже на протяжении 46 лет остаётся самым продаваемым пикапом в Штатах. Он не утратил своего первого места и в 2022 году, несмотря на почти 10-процентный спад. Всего за прошлый год американские дилеры реализовали около 654 тыс. экземпляров, что позволило модели снова стать наиболее продаваемым автомобилем в стране. Как изменится цена грузовика после обновления, пока не сообщается. Сейчас стартовый ценник F-150 составляет 33 835 долларов.

