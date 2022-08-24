Ford может отказаться от Transit Connect в США. Неизвестно, будет ли у модели преемник

Американская компания Ford выпускает вэн Transit Connect с 2002 года. Этот коммерческий автомобиль был разработан европейским подразделением производителя. Пассажирская версия на старосветском рынке продаётся под названием Ford Tourneo Connect, причём в конце прошлого года появилось новое поколение этого автомобиля (оно представляет собой переработанный вариант «каблучка» Volkswagen Caddy). Отметим, сейчас Форд активно обновляет свою европейскую модельную линейку.
На американский рынок Ford Transit Connect ранее импортировался со Старого Света: производство наладили на заводе компании, который расположен в испанской Валенсии. Ранее предполагалось, что впоследствии в мексиканском подразделении будет разработан коммерческий автомобиль следующего поколения, а его производство наладят на заводе компании в Эрмосильо (Мексика).
Ожидалось, что в основе нового Transit Connect для США (ранее назывался и его внутризаводской индекс – V758) будет фордовская модернизированная платформа С2, на которой базируются нынешние пикап Maverick и кроссовер Bronto Sport. Кстати, производство этих двух моделей налажено здесь же, на мексиканской производственной площадке Ford.
Теперь Automotive News со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что в Ford изменили свой изначальный план, который предусматривал налаживание выпуска Transit Connect новой генерации в Мексике. Не исключено, что компания откажется от этой модели для американского рынка уже в 2023 году. При этом пока что не ясно, будет ли у неё в дальнейшем прямой наследник, или же компания попытается «пересадить» своих клиентов на более крупный коммерческий автомобиль Transit.
Напомним, Ford в конце 2020 года расширил линейку Transit за счёт полностью электрической версии. У варианта, который получил название E-Transit, только один электромотор, который расположен на задней оси. Его отдача равна 269 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 430 Нм. Под полом располагается тяговая батарея ёмкостью 67 кВт*ч. На одной зарядке такой вэн способен проехать 350 км (расчёт вели по циклу WLTP).
Актуальный Ford Transit Connect, который доступен американцам, оснащается либо 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем GDI, либо 1,5-литровым дизелем EcoBlue. Оба работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость коммерческого автомобиля в Штатах стартует с отметки 31 860 долларов.
Отметим, продажи Ford Transit Connect в США сокращались в течение последних двух лет. Так, в «ковидном» 2020-ом продажи составили 34 596 единиц (на 16,8% меньше, чем годом ранее), а по итогам 2021-го дилерам удалось реализовать 26 112 экземпляров (на 24,5% меньше). В текущем году падение продолжается: за первые пять месяцев американцы купили всего 12 098 шт., что на 15,2% меньше, чем в январе-мае предыдущего года.
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