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  • Ford может отказаться от Transit Connect в США. Неизвестно, будет ли у модели преемник

Ford может отказаться от Transit Connect в США. Неизвестно, будет ли у модели преемник

24.08.2022 27 0 0

Ранее предполагалось, что коммерческий автомобиль нового поколения получит в основу ту же платформу, на которой базируются нынешние Ford Maverick и Bronto Sport.

 

Американская компания Ford выпускает вэн Transit Connect с 2002 года. Этот коммерческий автомобиль был разработан европейским подразделением производителя. Пассажирская версия на старосветском рынке продаётся под названием Ford Tourneo Connect, причём в конце прошлого года появилось новое поколение этого автомобиля (оно представляет собой переработанный вариант «каблучка» Volkswagen Caddy). Отметим, сейчас Форд активно обновляет свою европейскую модельную линейку.

На фото: Ford Transit Connect Van
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На фото: Ford Transit Connect Van
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На фото: Ford Transit Connect Van
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На американский рынок Ford Transit Connect ранее импортировался со Старого Света: производство наладили на заводе компании, который расположен в испанской Валенсии. Ранее предполагалось, что впоследствии в мексиканском подразделении будет разработан коммерческий автомобиль следующего поколения, а его производство наладят на заводе компании в Эрмосильо (Мексика).

На фото: салон Ford Transit Connect Van
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На фото: салон Ford Transit Connect Van
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Ожидалось, что в основе нового Transit Connect для США (ранее назывался и его внутризаводской индекс – V758) будет фордовская модернизированная платформа С2, на которой базируются нынешние пикап Maverick и кроссовер Bronto Sport. Кстати, производство этих двух моделей налажено здесь же, на мексиканской производственной площадке Ford.

Теперь Automotive News со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что в Ford изменили свой изначальный план, который предусматривал налаживание выпуска Transit Connect новой генерации в Мексике. Не исключено, что компания откажется от этой модели для американского рынка уже в 2023 году. При этом пока что не ясно, будет ли у неё в дальнейшем прямой наследник, или же компания попытается «пересадить» своих клиентов на более крупный коммерческий автомобиль Transit.

На фото: Ford Transit Connect Wagon
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На фото: Ford Transit Connect Wagon
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На фото: Ford Transit Connect Wagon
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Напомним, Ford в конце 2020 года расширил линейку Transit за счёт полностью электрической версии. У варианта, который получил название E-Transit, только один электромотор, который расположен на задней оси. Его отдача равна 269 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 430 Нм. Под полом располагается тяговая батарея ёмкостью 67 кВт*ч. На одной зарядке такой вэн способен проехать 350 км (расчёт вели по циклу WLTP).

На фото: салон Ford Transit Connect Wagon
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На фото: салон Ford Transit Connect Wagon
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Актуальный Ford Transit Connect, который доступен американцам, оснащается либо 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем GDI, либо 1,5-литровым дизелем EcoBlue. Оба работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость коммерческого автомобиля в Штатах стартует с отметки 31 860 долларов.

Отметим, продажи Ford Transit Connect в США сокращались в течение последних двух лет. Так, в «ковидном» 2020-ом продажи составили 34 596 единиц (на 16,8% меньше, чем годом ранее), а по итогам 2021-го дилерам удалось реализовать 26 112 экземпляров (на 24,5% меньше). В текущем году падение продолжается: за первые пять месяцев американцы купили всего 12 098 шт., что на 15,2% меньше, чем в январе-мае предыдущего года.

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