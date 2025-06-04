Ford Mustang ‘67 Ghost от ECD Automotive Design: классический рестомод с мотором Roush V8

Тюнинг-ателье ECD Automotive Design из американского штата Флорида представило свой первый проект Ghost на базе классического Ford Mustang с кузовом фастбек, в нём используются только проверенные временем решения — никакого китча и отсебятины.

Компания ECD Automotive Design была основана в 2014 году выходцами из Великобритании, долгое время она специализировалась исключительно на доработке классических рамных внедорожников Land Rover Defender, буквы ECD в её названии расшифровываются как East Coast Defender. Три года назад основатели ECD решили расширить бизнес в сторону других классических автомобилей и подготовили программы доработки для Jaguar E-Type, Range Rover первого поколения и Toyota Land Cruiser поколений J40/J60. Рестомоды на базе классически Мустангов компания ECD анонсировала в прошлом году, а на днях был представлен первый готовый экземпляр, получивший имя Project ‘67 Ghost.

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Исходный кузов Ford Mustang Fastback 1967 года тщательно отреставрирован и сохранён в своём первозданном виде — его не резали и не обшивали углепластиком, но установили современную светотехнику. Основной цвет — белый глянцевый High Gloss Mineral White, поверх него нанесены продольные чёрные полосы цвета Santorini Black Metallic. 17-дюймовые хромированные колёсные диски Rambler обуты в шины Nitto NT555.

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Под капотом Project ‘67 Ghost установлен бензиновый атмосферный двигатель Roush 347 IR мощностью 471 л.с. на базе 5,7-литрового Ford Small Block V8, механическая коробка передач передаёт всю мощность на задние колёса. Управляемость улучшена благодаря новой регулируемой подвеске RS Spec от Roadster Shop, а надёжное замедление обеспечивают современные дисковые перфорированные тормоза с 4-поршневыми суппортами красного цвета.

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В салоне сохранена оригинальная панель приборов, но сами циферблаты и вся отделка полностью новые. Подогреваемые кресла Recaro щеголяют двухцветной обивкой со стёганными центральными вставками. Новый трёхспицевый руль Grant Classic имеет достаточно толстый обод с кожаной обивкой. В центральную консоль интегрирован мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay. Кроме того, в салон аккуратно инсталлирована современная аудиосистема JBL Premium Audio с сабвуфером.

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Представленный на фотографиях экземпляр Project ‘67 Ghost сделан под конкретного заказчика, но компания ECD принимает заказы на другие аналогичные проекты, в том числе в кузове кабриолет, минимальная цена — 279 995 долларов. В будущем ECD планирует представить рестомоды на базе классического Ford Mustang в стиле культовых версий Shelby GT350, Boss 427 и Mach 1.