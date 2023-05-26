Ford Mustang RTR Spec 2: эффектный декор и доработанная подвеска за скромные деньги

Американское тюнинг-ателье RTR Vehicles из города Конкорд (штат Северная Каролина), принадлежащее известному дрифт-гонщику Вону Гиттину-младшему, представило пакет доработок для нового Ford Mustang и уже ближайшим летом запустит его в продажу.

Вон Гиттин-младший начал заниматься тюнингом автомобилей Ford в 2007 году, совмещая предпринимательскую деятельность с довольно успешной карьерой в гонках серии Formula Drift. В 2010 году его компания RTR Vehicles стала официальным партнёром Ford, для клиентов RTR Vehicles это является своего рода гарантом высокого качества работ, некоторые прошедшие через ателье машины даже сохраняют заводскую гарантию.

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Осенью прошлого года компания Ford представила Mustang нового, седьмого по счёту поколения, у дилеров он появится ближайшим летом, и ателье RTR Vehicles уже подготовило для него апгрейд под названием RTR Spec 2. Пакет доработок стоит 12 495 долларов, его можно «прикрутить» к любому стоковому Мустангу седьмого поколения, вплоть до топовой на данный момент версии Dark Horse, которая оснащается 507-сильным атмосферным 5,0-литровым V8 и уже в стоке имеет более жёсткую, чем у других версий, подвеску, мощные передние тормоза Brembo и развитое аэродинамическое оперение.



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Пакет RTR Spec 2 делает облик Мустанга более эффектным: новая радиаторная решётка с увеличенной пропускной способностью и светодиодной подсветкой боковых отверстий (это своеобразная визитная карточка RTR Vehicles), более развитый передний сплиттер, оптимизированная форма воздуховодов переднего бампера, новые вентиляционные прорези в капоте, новый задний спойлер, виниловый декор и 20-дюймовые колёса RTR Wheels Aero 5, обутые в покрышки Nitto NT555 G2 размерности 275/35 R 20.



В заниженную подвеску устанавливаются компоненты RTR Tactical Performance, в том числе регулируемые амортизаторы и регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, призванные сделать управляемость Мустанга на гоночном треке более острой. Вместе с тем для езды по обычным дорогам подвеску можно «распустить» и получить желаемый баланс комфорта и управляемости. Салон получает от RTR Vehicles новые фирменные коврики, новый набалдашник рычага переключения передач и номерную табличку на передней панели с подписью Вона Гиттина-младшего.



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Помимо пакета RTR Spec 2 американское ателье в будущем предложит другие варианты доработок нового Мустанга: можно ожидать более простой и демократичный по цене пакет RTR Spec 1, а также более экстремальные и соответственно более дорогие программы, включающие в себя прокачку двигателя и ещё более агрессивный аэродинамический обвес.

