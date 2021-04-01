Ford отзывает в РФ седаны Mondeo и минивэны S-Max/Galaxy из-за риска коррозии

Под отзыв попали автомобили, произведённые в период с 24 сентября 2014 года по 26 августа 2015 года и реализованные в нашей стране официальными дилерами. На них необходимо заменить крепление электроусилителя рулевого управления.

Обрыв электроусилителя на Mondeo и родственных S-Max/Galaxy хорошо знаком российским владельцам этих моделей, жалобы на это не раз всплывали на профильных форумах: из-за коррозии разрушаются и выпадают крепёжные болты (3 штуки). Глобальная отзывная кампания по этому поводу была объявлена ещё в 2019 году после жалоб канадских владельцев автомобилей на той же платформе (в частности Ford Fusion, который является североамериканским вариантом нашего Mondeo). В США отзыв проводился частично, в северных штатах, где дороги посыпают солью, и только сейчас отзыв докатился до нашей страны. Всего под него попали ﻿2897﻿ автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

Механикам авторизованных сервисных центров Ford, которые продолжают работать в России, несмотря на то, что Ford больше не продаёт в нашей стране легковые автомобили, предстоит оценить состояние рулевого механизма и решить, что с ним сделать. Если все болты на месте, то их просто заменят на новые, предварительно обработанные антикоррозионым составом. Если один или несколько болтов отсутствуют или видны следы разрушений, то рулевой механизм будет заменён целиком.



Обрыв электроусилителя не приводит к отказу рулевого механизма, связь между рулём и колёсами остаётся, но к рулю придётся прикладывать значительное усилие, что в определённых условиях может спровоцировать аварийную ситуацию.

На прошлой неделе Ford объявил о намерении завершить выпуск европейской версии Mondeo в начале 2022 года. Минивэны S-Max/Galaxy задержатся на конвейере испанского завода Ford подольше, но следующего поколения у них не будет.

