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  • Ford разрабатывает новый Everest: внедорожник попался фотошпионам

Ford разрабатывает новый Everest: внедорожник попался фотошпионам

09.09.2021 55 0 0

Среднеразмерный SUV следующей генерации должен быть представлен в 2022 году. Пока что модель проходит дорожные испытания.

 

Ford создал внедорожник Everest на базе пикапа Ranger, который предназначен в том числе для рынков Северной Америки и Европы, также грузовик продаётся в Австралии. В свою очередь SUV на его основе предназначен, в основном, для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а в Индии среднеразмерный рамный внедорожник известен под названием Endeavour.

Модель выпускается с 2003 года, в 2015-ом Ford Everest сменил поколение. Сейчас компания разрабатывает внедорожник следующей генерации, который, вероятно, выйдет на рынок во второй половине 2022-го (как автомобиль 2023 модельного года). Отметим, «донор» – пикап Ranger – сейчас также находится в процессе разработки нового поколения, презентовать его американцы намерены уже до конца текущего года.

Пока до презентации «третьего» Ford Everest ещё довольно далеко, пока что компания продолжает испытывать прототипы на дорогах общего пользования. Один из них попался фотошпионам в ходе «летних» тестов в южной части Европы (несмотря на то, что модель в этом регионе и не продаётся). Фотографиями с нами поделилось испанское издание motor.es. Автомобиль на снимках скрыт за камуфляжем, но, несмотря на это, на кадрах показалась не только замаскированная внешность, но и салон будущей новинки.

Судя по снимкам, экстерьер будет во многом перекликаться с внешностью пикапа Ranger следующей генерации (его мы пока тоже не видели, только сегодня Ford опубликовал снимки и видео машины в маскировочной плёнке). Стоит ожидать, что в оформлении передней части нового Everest также многое будет позаимствовано от бестселлера бренда в США – пикапа Ford F-150. В частности, речь идёт о головной оптике, которую снабдят такими же крупными «скобами» светодиодных дневных ходовых огней по бокам.

Фотографии салона демонстрируют интерьер пока ещё очевидно прототипа, где на центральном тоннеле видны пара поворотных регуляторов, выполняющих роли селектора автоматической коробки передач и органа управления системой тяги. Также заметен электрический стояночный тормоз. Отличается от нынешней версии и используемое в салоне прототипа многофункциональное рулевое колесо. Стоит оговориться, что многие элементы на пути к конвейеру ещё могут серьёзно измениться – пока мы наблюдаем, скорее, «полуфабрикат».

Информации о «начинке» будущего внедорожника, также как и следующего пикапа Ranger, пока нет. Ранее мы сообщали, что в Европе у грузовика впоследствии может появиться полностью электрическая версия (вероятно, в 2024-ом). Ожидается, что у новинки будет более современная мультимедийная система, расширенный комплекс систем безопасности, в который войдут мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора и иные функции.

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Совсем недавно стало известно, что Ford всё-таки решился закрыть свои заводы в Индии из-за убытков и слабого спроса. Это обернётся плохими новостями для местного Эвереста – Endeavour, производство которого остановят в первой половине следующего года. Напомним, несколько лет назад компания решила свернуть выпуск легковых машин и в России, сейчас у нас с конвейера сходит только коммерческая модель Transit.

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