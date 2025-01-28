Бизнес ×
  • Ford собирается увеличить объём выпуска дешёвых версий автомобилей

Ford собирается увеличить объём выпуска дешёвых версий автомобилей

28.01.2025 108 0 0

Американский производитель намерен предложить на домашнем рынке больше доступных кроссоверов и пикапов, но планов по выпуску «легковушек» по-прежнему нет.

В компании Ford ранее подвели итоги прошедшего года. В США автомобили этого бренда разошлись тиражом в 2 078 832 экземпляра, этот показатель на 4,2% превышает результат 2023-го. Сейчас американский производитель продолжает придерживаться ранее принятой стратегии развития, которая предполагает отказ от седанов, хэтчбеков и универсалов в пользу пикапов, SUV и Mustang. Тем не менее, теперь в компании задумались о том, чтобы увеличить количество доступных по цене машин Ford.

На фото: Ford F-150

Как сообщают зарубежные СМИ, в Штатах за последнее десятилетие средняя цена нового автомобиля выросла примерно на 15 тыс. долларов до 49 740 долларов (по данным на декабрь 2024-го), что эквивалентно примерно 4,88 млн рублей по текущему курсу. В числе причин значатся инфляция, а также последствия глобальной пандемии. Так что в Ford решили сделать фокус в том числе и на доступных машинах, хотя речи о возвращении в американскую модельную линейку сравнительно недорогих «легковушек» не идёт.

На фото: Ford Escape

Вместо этого производитель собирается увеличить количество кроссоверов, внедорожников и пикапов, выпускаемых в стартовых, наиболее доступных по цене версиях, о соответствующих планах Форда сообщает агентство Automotive News. Стоит отметить, кстати, что цена Ford Maverick за несколько лет присутствия на рынке увеличилась с изначальных 19 995 до 26 295 долларов.

На фото: Ford Explorer

Стоит отметить, что начало процессу положил Ford Bronco: ещё в минувшем ноябре стало известно о том, что в 2025 модельном году в линейку внедорожника вернулось стартовое исполнение Base. Его цена в США составляет 37 995 долларов (около 3,72 млн рублей). Этот вариант отличается, в частности, наличием классических стальных колёсных дисков. Правда стоит отметить, что покупка предыдущей стартовой вервии (до того, как её убрали из линейки) стоила меньше – 34 890 долларов (примерно 3,42 млн рублей).

На фото: Ford Bronco

Сообщается, что в дальнейшем компания увеличит объём производства недорогих версий кроссоверов Escape и Explorer, а также полноразмерного пикапа F-150. Согласно официальному сайту бренда в Штатах, покупка начального варианта Escape 2025 модельного года обойдётся не менее чем в 28 400 долларов (около 2,8 млн рублей), за стартовое исполнение Explorer текущего модельного года просят не менее 39 755 долларов (около 3,9 млн рублей), а цена базовой версии популярного грузовика нынешнего модельного года равна 38 710 долларов (около 3,8 млн рублей).

На фото: Ford Bronco Sport

Известно, что в ближайшее время Ford намерен потратиться на продвижение Bronco Sport и Maverick, чтобы привлечь к ним внимание тех покупателей, которые ищут сравнительно недорогой автомобиль. Дело в том, что их выпуск налажен на заводе в Эрмосильо (Мексика), это значит, что впоследствии их могут обложить пошлинами в размере 25% (в случае, если будет одобрено соответствующее предложение президента США Дональда Трампа), а это повлияет на розничный ценник указанных моделей.

На фото: Ford Maverick

Напомним, совсем недавно генеральный директор Джим Фарли заявлял, что намерен превратить Ford во «внедорожный бренд № 1 в мире». Кроме того, он считает, что Форд должен стать «Porsche для бездорожья».

пикап внедорожник кроссовер авторынок бизнес Ford Ford Bronco Ford Bronco Sport Ford Maverick Ford F-Series Ford Escape Ford Explorer

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Как выбрать качественное моторное масло для тяжёлой техники на современном российском рынке В последние годы рынок смазочных материалов в России претерпел значительные изменения. Уход из страны многих известных брендов создал сложную ситуацию для владельцев парка тяжёлой техники. В... 101 0 0 27.01.2025
Статьи / Популярные вопросы Не только для трамваев: какими бывают светофоры белого цвета и как не получить на них штраф Водители привыкли искать глазами на дороге сигналы светофора красного, желтого и зеленого цветов. Многие помнят, что рядом с трамвайными путями стоит ожидать белого светофора, регулирующего... 260 0 0 27.01.2025
Статьи / История Ослепительная неудача: как появился Volkswagen Phaeton и почему он блестяще провалился Совсем недавно мы вспоминали о том, как появился Lexus LS400 и почему он смог завоевать рынок США, успешно соперничая с такими грандами, как Mercedes S-класса и BMW седьмой серии. На рубеже... 1765 30 1 25.01.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67558 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 54431 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 22405 2 2 14.01.2025
Обсуждаемое
30 Седан Ослепительная неудача: как появился Volkswagen Phaeton и почему он блестяще провалился
28 Внедорожник Выбираем рамный внедорожник с пробегом за 500 тысяч рублей: семиместные есть, надёжных – нет
11 Кроссовер Новая Mazda CX-5: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings