Ford собирается увеличить объём выпуска дешёвых версий автомобилей

Американский производитель намерен предложить на домашнем рынке больше доступных кроссоверов и пикапов, но планов по выпуску «легковушек» по-прежнему нет.

В компании Ford ранее подвели итоги прошедшего года. В США автомобили этого бренда разошлись тиражом в 2 078 832 экземпляра, этот показатель на 4,2% превышает результат 2023-го. Сейчас американский производитель продолжает придерживаться ранее принятой стратегии развития, которая предполагает отказ от седанов, хэтчбеков и универсалов в пользу пикапов, SUV и Mustang. Тем не менее, теперь в компании задумались о том, чтобы увеличить количество доступных по цене машин Ford.

На фото: Ford F-150

Как сообщают зарубежные СМИ, в Штатах за последнее десятилетие средняя цена нового автомобиля выросла примерно на 15 тыс. долларов до 49 740 долларов (по данным на декабрь 2024-го), что эквивалентно примерно 4,88 млн рублей по текущему курсу. В числе причин значатся инфляция, а также последствия глобальной пандемии. Так что в Ford решили сделать фокус в том числе и на доступных машинах, хотя речи о возвращении в американскую модельную линейку сравнительно недорогих «легковушек» не идёт.

На фото: Ford Escape

Вместо этого производитель собирается увеличить количество кроссоверов, внедорожников и пикапов, выпускаемых в стартовых, наиболее доступных по цене версиях, о соответствующих планах Форда сообщает агентство Automotive News. Стоит отметить, кстати, что цена Ford Maverick за несколько лет присутствия на рынке увеличилась с изначальных 19 995 до 26 295 долларов.

На фото: Ford Explorer

Стоит отметить, что начало процессу положил Ford Bronco: ещё в минувшем ноябре стало известно о том, что в 2025 модельном году в линейку внедорожника вернулось стартовое исполнение Base. Его цена в США составляет 37 995 долларов (около 3,72 млн рублей). Этот вариант отличается, в частности, наличием классических стальных колёсных дисков. Правда стоит отметить, что покупка предыдущей стартовой вервии (до того, как её убрали из линейки) стоила меньше – 34 890 долларов (примерно 3,42 млн рублей).

На фото: Ford Bronco

Сообщается, что в дальнейшем компания увеличит объём производства недорогих версий кроссоверов Escape и Explorer, а также полноразмерного пикапа F-150. Согласно официальному сайту бренда в Штатах, покупка начального варианта Escape 2025 модельного года обойдётся не менее чем в 28 400 долларов (около 2,8 млн рублей), за стартовое исполнение Explorer текущего модельного года просят не менее 39 755 долларов (около 3,9 млн рублей), а цена базовой версии популярного грузовика нынешнего модельного года равна 38 710 долларов (около 3,8 млн рублей).

На фото: Ford Bronco Sport

Известно, что в ближайшее время Ford намерен потратиться на продвижение Bronco Sport и Maverick, чтобы привлечь к ним внимание тех покупателей, которые ищут сравнительно недорогой автомобиль. Дело в том, что их выпуск налажен на заводе в Эрмосильо (Мексика), это значит, что впоследствии их могут обложить пошлинами в размере 25% (в случае, если будет одобрено соответствующее предложение президента США Дональда Трампа), а это повлияет на розничный ценник указанных моделей.

На фото: Ford Maverick

Напомним, совсем недавно генеральный директор Джим Фарли заявлял, что намерен превратить Ford во «внедорожный бренд № 1 в мире». Кроме того, он считает, что Форд должен стать «Porsche для бездорожья».