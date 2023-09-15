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  • Foton Tunland G9 с внешностью в стиле Ford F-150 появился в продаже на российском рынке

Foton Tunland G9 с внешностью в стиле Ford F-150 появился в продаже на российском рынке

15.09.2023 66 0 0

Полноприводный пикап китайской марки привезла Группа компаний «АвтоСпецЦентр». Модель можно купить в РФ не менее чем за 3,8 млн рублей.

Поднебесная компания Foton представила полноразмерный пикап Tunland G9 осенью 2020 года, его фишкой стал «квадратный» дизайн, многое позаимствовавший у самого популярного автомобиля Штатов – грузовика Ford F-150 предыдущей генерации: это видно и по оформлению массивной решётки радиатора, и по сдвоенным прямоугольным фарам, и по угловатой нижней части переднего бампера с интегрированными противотуманками.

На фото: Foton Tunland G9

На домашнем рынке флагманский пикап Foton Tunland G9 прошлой осенью пережил обновление. В ходе рестайлинга модель получила иной интерьер: изменилось оформление передней панели, которую снабдили семидюймовой цифровой приборкой и мультимедийным тачскрином диагональю 10,25 дюйма. Тогда же пикапу улучшили качество материалов для отделки салона, изменили центральный тоннель, а также увеличили количество вариантов цветового оформления внутреннего убранства.

Теперь ГК АвтоСпецЦентр привезла актуальный полноприводный пикап Foton Tunland G9 в РФ. Цены варьируются в зависимости от выбранной комплектации, стартовая стоимость китайского грузовика составляет 3 800 000 рублей. Длина полноразмерного трака равна 5310 мм, ширина – 1960 мм, а расстояние между осями – 3110 мм. Автомобиль способен буксировать прицепы массой до 1500 кг.

На фото: салон Foton Tunland G9

Привезённый на российский рынок пикап получил климат-контроль, функцию бесключевого доступа в салон, кожаную отделку, водительское кресло с электрорегулировками, а также беспроводную зарядку смартфонов и камеру заднего вида, изображение с которой выводится на сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Под капотом полноприводного пикапа Foton Tunland G9 располагается 2,0-литровый турбодизель Cummins, его отдача составляет 163 л.с., а максимальный крутящий момент – 390 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. На домашнем рынке модель ещё доступна с 238-сильным бензиновым турбомотором такого же объёма (360 Нм).

Минувшей весной стало известно о том, Foton привезёт в Россию новейшие пикапы: речь идёт о моделях Mars 7 и Mars 9, которые были представлены в апреле. Оба грузовика оснащаются 2,0-литровым турбодизелем Cummins (163 л.с., 450 Нм), который в составе мягкогибридной системы работает в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». В пару предлагаются либо шестискоростная механика, либо восьмиступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. Привод – задний или полный.

Ещё недавно лёгкий коммерческий автомобиль Foton Toano был представлен на стенде ГК «Автодом» и АО «МБ Рус» в рамках выставки Comtrans-2023. Известно, что он будет представлен в РФ в двух модификациях – цельнометаллический фургон и пассажирский автобус.

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