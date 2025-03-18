Foton Tunland V7 и V9 готовятся к скорому выходу на российский рынок, цены известны

Полноразмерные пикапы китайской марки, получившие дизайн в стиле Ford и Ram, доберутся до дилеров в РФ во втором квартале 2025 года.

Интересы бренда Foton в России представляет АО «МБ Рус» (бывшее местное подразделение Mercedes). Сегодня официальный дистрибьютор провёл российскую презентацию больших пикапов Foton Tunland V7 и Tunland V9, которые скоро должны выйти на местный автомобильный рынок. Напомним, в Поднебесной эти модели представлены под именами Foton Mars 7 и Mars 9, при этом «домашний» дебют состоялся ещё в апреле 2023 года.

На фото: Foton Tunland V7 1 / 3 На фото: Foton Tunland V7 2 / 3 На фото: Foton Tunland V7 3 / 3

Согласно планам компании, грузовики Foton доберутся до дилеров в РФ во втором квартале текущего года, более точная дата старта продаж станет известна позднее. Зато рекомендованные розничные цены уже рассекречены: за Foton Tunland V7 просят не менее 5 250 000 рублей, а за Tunland V9 придётся отдать как минимум 5 550 000 рублей. На автомобили распространяется гарантия в течение трёх лет или 150 км пробега (в зависимости от того, что наступит быстрее).

На фото: салон Foton Tunland V7 1 / 4 На фото: салон Foton Tunland V7 2 / 4 На фото: салон Foton Tunland V7 3 / 4 На фото: салон Foton Tunland V7 4 / 4

В оформлении передней части «семёрки» проглядывают черты Ford F-150 предыдущей генерации («американец» уже долгие годы занимает место самого продаваемого автомобиля в США), а «девятка» напоминает о топовом Ram 1500 TRX. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основе пикапов Foton лежит платформа P4. Спереди у обоих пикапов независимая подвеска на двойных поперечных рычагах со стабилизатором, сзади – у Tunland V7 – рессорная подвеска, у Tunland V9 – пружинная.

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Согласно уточнённым данным, габаритная длина обеих моделей равна 5617 мм, расстояние между осями – 3355 мм, ширина – 2090 мм. Высота у Tunland V7 составляет 1910 мм, у Tunland V9 – 1955 мм; дорожный просвет – 210 мм и 240 мм соответственно. Угол въезда у обоих пикапов – 28 градусов, угол съезда – 26 градусов. Максимальная разрешённая масса составляет 3055 кг, грузоподъёмность – до 775 кг. Размеры грузовой платформы – 1577×1650×530 мм.

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Foton Tunland V7 и Tunland V9 оснащаются мягкогибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,0-литровый турбодизель Aucun, соответствующий экоклассу «Евро-5». Максимальная отдача составляет 159 л.с., а крутящий момент – 410 Нм. В состав системы входит также 48-вольтовый «электродовесок», добавляющий 60 Нм, а при пиковых нагрузках – свыше 80 Нм; а также восьмиступенчатая автоматическая коробка передач фирмы ZF. Отметим, для «семёрки» в качестве опции доступна шестиступенчатая механика.

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Пикапы имеют автоматически подключаемый муфтой полный привод с блокировками обоих межколёсных дифференциалов. Для Foton Tunland V7 и Tunland V9 предусмотрено семь ездовых режимов: 2H, Eco, Sport, Normal, Sand, Snow и Off-road. В списке базового оснащения числятся шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, ассистент при движении в пробках, системы удержания в полосе, экстренного торможения, предупреждения о приближении объекта сзади, распознавания дорожных знаков, а также мониторинг слепых зон и контроль усталости водителя.

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Кроме того, Tunland V7 и V9 оснастили функцией бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем, панорамной крышей, настраиваемой атмосферной подсветкой салона, информационно-развлекательной системой с тачскрином диагональю 14,6 дюйма, штатным видеорегистратором и беспроводным устройством для зарядки смартфонов.

На фото: Foton Tunland V7 и Tunland V9 1 / 3 Foton Tunland V7 2 / 3 Foton Tunland V9 3 / 3



Для Foton Tunland V9 ещё предусмотрены вентиляция и подогрев передних сидений, подогрев заднего дивана, функция запоминания настроек передних кресел и зеркал, а также электроусилитель руля с тремя режимами (у Tunland V7 – гидроусилитель руля). Модели предложены в восьми вариантах цвета кузова и с тремя версиями оформления салона.