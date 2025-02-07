Полноразмерные пикапы Foton Tunland V7 и V9 с дизайном «под Ford» появятся в РФ весной

Анонсированные новинки были представлены в рамках форума Fleet World 2025, который прошёл в Московской области. Российские цены больших грузовиков станут известны позднее.

На домашнем рынке, в Китае, премьера полноразмерных пикапов Foton Mars 7 и Mars 9 прошла в апреле 2023 года, а теперь они готовятся выйти на российский рынок, правда, под другими именами – Foton Tunland V7 и Tunland V9. Напомним, интересы поднебесного бренда в РФ представляет АО «МБ Рус» (бывшее местное подразделение Mercedes). В компании рассказали о том, что грузовики доберутся до дилеров грядущей весной, точная дата старта продаж станет известна позднее.

На фото: Foton Tunland V7

АО «МБ Рус» показала анонсированные для российского рынка Foton Tunland V7 и Tunland V9 в рамках форума Fleet World 2025. Кроме того, экспозицию дополнили уже присутствующий на рынке пикап Foton Tunland G7, а также пассажирская версия Foton Toano 8+1, дебютировавшая в декабре прошлого года на выставке коммерческого транспорта Comtrans.

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Особенностью Foton Tunland V7 и Tunland V9 является «оквадраченный» дизайн, причём у «семёрки» оформление передней части во многом напоминает «лицо» Ford F-150 предыдущей генерации: похожая головная оптика сложной формы и подобный световой рисунок, а ещё массивная радиаторная решётка и брутальные выштамповки на капоте. Стоит отметить, что «донор» в течение многих лет остаётся бессменным лидером американского авторынка.

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Как рассказали в «МБ Рус», в основе пикапов Foton лежит платформа P4. У Tunland V7 сзади рессорная подвеска, а у Tunland V9 – пружинная; передняя подвеска у обоих пикапов – независимая на двойных поперечных рычагах со стабилизатором. Модели оснастили шестью подушками безопасности. Гарантия на Foton Tunland V7 и Tunland V9 в России составит три года или 150 000 км (в зависимости от того, что наступит быстрее).

На фото: Foton Tunland V9

«Начинка» для грузовиков единая: Tunland V7 и Tunland V9 оснащаются мягкогибридной установкой, в основе которой лежит 2,0-литровый турбодизель, соответствующий экоклассу «Евро-5». Его максимальная отдача равна 162 л.с., а крутящий момент – 390 Нм при 1500-2400 об/мин. В пару предлагается безальтернативная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Также в состав системы входит 48-вольтовый «электродовесок», обеспечивающий дополнительно 60 Нм крутящего момента (при пиковых нагрузках – более 80 Нм), помогающий при ускорении и на подъёме. Привод – только полный.

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Габаритная длина Foton Tunland V7 и Tunland V9 равна 5541 мм, ширина – 2030 мм, высота – 1905 мм, а расстояние между осями – 3355 мм. Внутренние размеры грузовой платформы у обеих моделей (их предложат только с двухрядной кабиной) составляют 1560 x 1650 x 530 мм; снаряженная масса – 2200 кг, а минимальный дорожный просвет – 240 мм.

Напомним, у АО «МБ Рус» также есть эксклюзивные права на импорт и дистрибуцию на российском рынке автомобилей китайского бренда AITO Seres. В прошлом месяце корреспондент Kolesa.ru испытал в деле кроссовер M5: все подробности в нашем тест-драйве.