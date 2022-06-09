Фотоотчет Ралли Псков – третьего этапа Чемпионата России по ралли

В 2022 году ралли «Псков» открывает гравийную часть чемпионата России. Дистанция двухдневной гонки составила 563 км, из которых 122 км пришлись на 10 скоростных спецучастков.

В субботу на старт первого спецучастка вышел 51 экипаж в зачётных группах R3, R2, N4, а также в группе «наша классика», где представлены отечественные заднеприводные модели.​

Первый день ралли открывал городской спецучасток, маршрут которого был проложен по центру Пскова. Этот спецучасток смогли посетить тысячи горожан и гостей города, а самым зрелищным препятствием стал специально смонтированный трамплин на фоне стен Псковского кремля.

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Следующим пунктом в субботней программе ралли «Псков» значилась связка из двух грунтовых спецучастков. Финальным допом первого дня соревнований стал четвёртый скоростной участок протяжённостью 7,77 км.

Второй и заключительный день гонки начался с полюбившегося многим пилотам и зрителям спецучастка «Железово». Это скоростной участок протяженностью 19 км с интересным извилистым рельефом, высокой скоростью прохождения и несколькими типами дорожного покрытия. Также на этом допе организаторами была предусмотрена зрительская зона с несколькими ретардерами и трамплином. Общая протяженность шести спецучастков второго дня соревнований составила 100 километров.

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По результатам двух дней экипаж Мурадяна Артура и Фёдорова Ярослава одержал уверенную победу в абсолютном зачёте ралли «Псков-2022». Второе место осталось за Ростиловым Денисом и Слабожаниновым Василием, бронза досталась лидерам зачёта N4 Лякину Артемию и Герасименко Сергею. В зачете N4: первое место занял Артемий Лякин, Алексей Миронов второй, Евгений Чуков завершил гонку третьим. В зачете R3 победу одержал Олег Марков, на 31,4 секунды опередивший в итоге Владимира Трегубова. Третье место занял Александр Донец – он, кстати, выиграл финальный спецучасток. В зачете R2 победу одержал Степан Демьянчук, более чем на полторы минуты опередивший по итогам гонки Александра Дуденкова. А вот на третье место на финальном спецучастке вышел Роман Квасников – после того, как занимавший эту позицию Иван Русских потерял семь с половиной минут.

Победителем ралли «Псков» в номинации «Наша классика» стал Георгий Кезиков, попутно выигравший заключительный спецучасток. Финишировавший вторым Олег Григорьев отстал от победителя на 16,5 секунды. Третье место у Михаила Нагеля, Ольга Стебихова завершила гонку четвертой.

Следующий, уже четвёртый этап Чемпионата России по ралли состоится 30 июня в городе Лахденпохья, респ. Карелия.