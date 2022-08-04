ФТС напоминает о продлении срока временного ввоза машин в РФ для личного пользования

Для этого физическим лицам необходимо обратиться в уполномоченный таможенный орган до истечения положенного по закону срока временного ввоза.

Согласно сегодняшним нормам, максимальный срок временного ввоза в Россию иностранных транспортных средств (речь идет о ТС, зарегистрированных в государствах, не являющихся членом ЕАЭС) для личного пользования составляет 1 год. При необходимости декларанты имеют право продлить этот период в пределах максимального срока временного ввоза. Об этой возможности напомнили в пресс-центре Федеральной таможенной службы РФ.



Для того чтобы продлить срок временного ввоза иностранных автомобилей, физическим лицам необходимо обратиться в уполномоченный таможенный орган до истечения срока временного ввоза. Для этого потребуется предоставить соответствующее заявление в произвольной форме, а также пассажирскую таможенную декларацию, которая оформляется при пересечении границы.



В ФТС пояснили, что в соответствии с правом Евразийского экономического союза, временный ввоз иностранных автомобилей для личного пользования оформляется таможенными органами, которые расположены в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Но при этом операции по продлению срока временного ввоза могут быть проведены в отличных от расположенных на границе таможенных органах (требуется соответствующая компетенция).

Перечень этих госорганов утвержден приказом Минфина от 14.01.2020 № 4н «О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций в отношении товаров». Так что физлица, временно пребывающие или постоянно проживающие в Москве и Московской области, для продления срока могут обратиться в Выставочный таможенный пост Центральной почтовой таможни, а также Вашутинский, Лыткаринский и Лобненский таможенные посты Московской областной таможни.



Ещё в ФТС отметили, что продление срока временного ввоза ТС для личного пользования будет отражено в представленной физическим лицом пассажирской таможенной декларации в разделе «Для служебных отметок», а также в программных средствах таможенных органов.

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