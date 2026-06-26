Новинки ×

GAC и Huawei показали свою вторую модель – кроссовер Aistaland GX7

26.06.2026 114 0 0
GAC и Huawei показали свою вторую модель – кроссовер Aistaland GX7

В продаже паркетник совсем еще молодого бренда Aistaland ждут осенью. Предполагается, что, как и первенец, кроссовер представляет собой электрокар.

Недавно созданная марка Aistaland (она же Qijing на китайском) – это проект компаний GAC и Huawei. Причем в отличие от остальных многочисленных совместных брендов IT-гиганта и других автопроизводителей, эта марка не входит в альянс HIMA. Первенцем Aistaland стал эффектный электрический универсал GT7, сегодня в Китае состоялся его полноценный запуск.

Aistaland GT7
Aistaland GT7
1 / 4
Aistaland GT7
Aistaland GT7
2 / 4
Aistaland GT7
Aistaland GT7
3 / 4
Aistaland GT7
Aistaland GT7
4 / 4

Одновременно новый бренд раскрыл облик второй модели – кроссовера с индексом GX7. По информации китайских профильных СМИ, паркетник выйдет на домашний рынок осенью текущего года. К слову, впоследствии марка планирует выпуск других SUV, а также седанов.

Aistaland GX7

Внешность Aistaland GX7 выполнена в едином стиле с универсалом. Кроссовер получил фары похожей формы, полускрытые ручки дверей и монофонарь. Двери, скорее всего, безрамочные. Как и у Aistaland GT7, в нижней части переднего бампера есть активные заслонки. Разумеется, паркетнику также положен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Aistaland GX7
Aistaland GX7
1 / 2
Aistaland GX7
Aistaland GX7
2 / 2

Колесная база GX7 составляет 3070 мм против 3000 мм у универсала. Другие габариты пока не озвучены. Длина Aistaland GT7 равна 5050 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1470 мм.

Aistaland GX7

Пятиместный интерьер продемонстрирован не полностью. Марка лишь похвасталась главной фишкой: у кроссовера раскладываются как передние, так и задние сиденья, образуя «кровать». Причем ровная поверхность получится всего за 20 секунд – достаточно нажать кнопку.

Aistaland GX7
Aistaland GX7
1 / 2
Aistaland GX7
Aistaland GX7
2 / 2

О технике кроссовера Aistaland официальной информации еще нет. Скорее всего, как и универсал, паркетник GX7 представляет собой электрокар. Универсал Aistaland GT7 имеет 800-вольтовую архитектуру, он доступен с задним или трехмоторным полным приводом. Первая модификация оснащается 340-сильным электродвигателем, заднеприводный универсал бывает с батареей емкостью 86 или 102 кВт*ч, запас хода – 770 или 900 км по циклу CLTC. Суммарная отдача полноприводного GT7 – 768 л.с., этой версии положен топовый аккумулятор на 102 кВт*ч. Дальнобойность трехмоторной версии так и не назвали. Зато в Aistaland заявили о том, что первую «сотню» такой универсал наберет за 2,98 секунды.

Aistaland GX7
Aistaland GX7
1 / 4
Aistaland GX7
Aistaland GX7
2 / 4
Aistaland GX7
Aistaland GX7
3 / 4
Aistaland GX7
Aistaland GX7
4 / 4

Больше подробностей о кроссовере Aistaland GX7 наверняка появится еще до его запуска. Ну а за электрический универсал Aistaland GT7 после старта «живых» продаж просят 209 900 – 329 900 юаней (примерно 2,38 млн – 3,74 млн рублей по актуальному курсу).

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки Aistaland Aistaland GX7 GAC

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Sollers на ближайшее будущее: Атланта больше нет, локализация автомата и новая «семерка» Представляя на мероприятии широкий ряд вариантов исполнения нового фургона Sollers SF5, производитель познакомил с планами компании на ближайшую перспективу. Они довольно интересные, поэтом... 244 0 0 26.06.2026
Статьи / Ремонт и обслуживание Сера в бензине: что о ней полезно знать автовладельцу Нефтезаводам страны разрешено временно перейти на бензин стандарта Евро-3 с Евро-5 – разбираемся, чем грозит такой «топливный дауншифтинг» и можно ли с ним бороться подручными средствами? 4168 2 2 25.06.2026
Статьи / Практика Когда появляется «беременный мужик» и чем его лечить: как и почему ломается подрулевой шлейф Раньше, когда деревья были большими, а из всей электрики на рулевом колесе был только клаксон, о так называемой «часовой пружине» (она же – клокспринг, она же – подрулевая пружина, она же –... 729 0 1 24.06.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42877 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 31764 12 0 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 13336 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
11 Стартовали продажи кроссоверов Volga K50, Volga K40 и седана Volga C50...
5 Кроссовер Mazda CX-5 нового поколения вопреки ожиданиям пользуется беш...
3 Серийный Geely Galaxy Cruiser 700: больше официальных фото
Новые комментарии
Change privacy settings