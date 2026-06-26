GAC и Huawei показали свою вторую модель – кроссовер Aistaland GX7

В продаже паркетник совсем еще молодого бренда Aistaland ждут осенью. Предполагается, что, как и первенец, кроссовер представляет собой электрокар.

Недавно созданная марка Aistaland (она же Qijing на китайском) – это проект компаний GAC и Huawei. Причем в отличие от остальных многочисленных совместных брендов IT-гиганта и других автопроизводителей, эта марка не входит в альянс HIMA. Первенцем Aistaland стал эффектный электрический универсал GT7, сегодня в Китае состоялся его полноценный запуск.

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Одновременно новый бренд раскрыл облик второй модели – кроссовера с индексом GX7. По информации китайских профильных СМИ, паркетник выйдет на домашний рынок осенью текущего года. К слову, впоследствии марка планирует выпуск других SUV, а также седанов.

Aistaland GX7

Внешность Aistaland GX7 выполнена в едином стиле с универсалом. Кроссовер получил фары похожей формы, полускрытые ручки дверей и монофонарь. Двери, скорее всего, безрамочные. Как и у Aistaland GT7, в нижней части переднего бампера есть активные заслонки. Разумеется, паркетнику также положен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

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Колесная база GX7 составляет 3070 мм против 3000 мм у универсала. Другие габариты пока не озвучены. Длина Aistaland GT7 равна 5050 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1470 мм.

Aistaland GX7

Пятиместный интерьер продемонстрирован не полностью. Марка лишь похвасталась главной фишкой: у кроссовера раскладываются как передние, так и задние сиденья, образуя «кровать». Причем ровная поверхность получится всего за 20 секунд – достаточно нажать кнопку.

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О технике кроссовера Aistaland официальной информации еще нет. Скорее всего, как и универсал, паркетник GX7 представляет собой электрокар. Универсал Aistaland GT7 имеет 800-вольтовую архитектуру, он доступен с задним или трехмоторным полным приводом. Первая модификация оснащается 340-сильным электродвигателем, заднеприводный универсал бывает с батареей емкостью 86 или 102 кВт*ч, запас хода – 770 или 900 км по циклу CLTC. Суммарная отдача полноприводного GT7 – 768 л.с., этой версии положен топовый аккумулятор на 102 кВт*ч. Дальнобойность трехмоторной версии так и не назвали. Зато в Aistaland заявили о том, что первую «сотню» такой универсал наберет за 2,98 секунды.

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Больше подробностей о кроссовере Aistaland GX7 наверняка появится еще до его запуска. Ну а за электрический универсал Aistaland GT7 после старта «живых» продаж просят 209 900 – 329 900 юаней (примерно 2,38 млн – 3,74 млн рублей по актуальному курсу).