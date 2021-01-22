Гамму клона Chery Tiggo 4 дополнит версия Pro со своим дизайном

Марка Cowin, прежде принадлежавшая компании Chery, официально анонсировала новую модификацию паркетника Showjet. Сам производитель пока распространил лишь пару эскизов, впрочем, ни облик, ни интерьер новинки уже не секрет.

От созданного в 2014-м для выпуска недорогих машин бренда Cowin китайская Chery избавилась в 2018-м. Причина – марка не оправдала ожиданий, спрос на ее продукцию оказался низким. Теперь Ковин принадлежит фирме правительства провинции Ибинь и структурам Wuliangye Group (производитель вина). При этом сотрудничество с бывшей материнской компанией продолжается: сама Chery еще выпускает для Cowin некоторые прежние модели. В 2020-м бюджетная марка представила свой первый продукт «новой эпохи» — кроссовер Showjet, его сборка налажена на заводе в городе Ибинь, построенном нынешними владельцами бренда. Правда, и этот паркетник оригинальной моделью все же не является, он создан на базе Chery Tiggo 5x (в России кросс зовется Tiggo 4).

Актуальный Cowin Showjet. Для модели предусмотрено два варианта решетки 1 / 4 Актуальный Cowin Showjet. Для модели предусмотрено два варианта решетки 2 / 4 Актуальный Cowin Showjet. Для модели предусмотрено два варианта решетки 3 / 4 Актуальный Cowin Showjet. Для модели предусмотрено два варианта решетки 4 / 4

На домашний рынок Showjet вышел в конце мая, а уже в декабре в Сеть выложили фото переделанного SUV в камуфляже. Теперь же выяснилось, что это не замена нынешнему паркетнику, а новая версия с приставкой Pro, которая дополнит гамму. Свой анонс марка Cowin сопроводила двумя эскизами, но мы уже можем в полной мере оценить объем изменений: ранее в базу минпрома КНР внесли снимки Showjet Pro без какой-либо маскировки, вдобавок известны его характеристики.



Cowin Showjet Pro 1 / 2 Cowin Showjet Pro 2 / 2

Итак, от «обычного» кросса версия Pro внешне отличается более крупной радиаторной решеткой, которую к тому же перевернули и уронили до нижней кромки бампера. Бамперы тоже заменили, на заднем еще появились хромированные нашлепки, имитирующие патрубки выхлопной системы. На эскизах также видны декоративные детали ярко-зеленого цвета, но на фото сертификационного органа таких нет.



Габариты прежние: длина Cowin Showjet равна 4400 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1653 мм, колесная база – 2632 мм. Донорский Chery Tiggo 5x чуть короче (4358 мм) и выше (1670 мм).

Cowin Showjet Pro

Салон паркетника Showjet Pro мы видели на шпионских фото, и он доработан намного серьезнее – интерьер оформили в стиле рестайлингового Chery Tiggo 5x (дебютировал в КНР прошлым летом). Внутри установили аналогичные Тигго рулевое колесо и «парящий» тачскрин мультимедиа-системы, а если сравнивать с дореформенным Showjet, то другими еще стали передняя панель и центральные дефлекторы обдува, традиционный селектор коробки заменили на небольшой джойстик.



Согласно документам китайского минпрома, двигатель перешел со стандартного паркетника. Речь идет о бензиновом «атмосфернике» 1.5 от Chery (заводской индекс SQRE4G15C), который выдает 116 л.с. и 143 Нм. Мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод – только передний.

Cowin Showjet Pro

В продажу Cowin Showjet Pro должен поступить в первой половине текущего года. «Просто» Showjet в Китае сегодня стоит от 58 900 юаней, что эквивалентно примерно 668 000 рублей по актуальному курсу. Исходный Tiggo 5x обойдется дороже (от 69 900 юаней или 793 000 рублей), однако модель Chery все равно намного популярнее. Так, по данным CarSalesBase, паркетник Cowin с мая по декабрь 2020-го разошелся тиражом в 21 779 экземпляров, тогда как Tiggo 5x за тот же период обрел 56 998 владельцев (результат по итогам всего года – 71 677 шт., +19%).



На российском рынке марка Cowin вряд ли появится, а вот наш Chery Tiggo 4 должен обновиться в этом году.