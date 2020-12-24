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  • Сделанный из Chery Tiggo 4 кросс Showjet: всего полгода в продаже, а уже готовят рестайлинг

Сделанный из Chery Tiggo 4 кросс Showjet: всего полгода в продаже, а уже готовят рестайлинг

24.12.2020 45 0 0

В Сеть выложили фотографии обновленного паркетника марки Cowin, которой прежде владела Chery. Модель изменилась снаружи и внутри, причем салон оформили по мотивам донорского кросса от бывшей материнской компании.

 

Бренд Cowin в портфеле Chery появился в 2014-м, он был задуман для выпуска недорогих машин, ориентированных в основном на молодежь. Марка надежд не оправдала, спрос оказался низким, так что в 2018-м контрольный пакет акций Cowin продали фирме правительства провинции Ибинь и структурам Wuliangye Group, китайского производителя вина (к слову, взрывного интереса затем ﻿так и не последовало). При этом сотрудничество с бывшей материнской компанией продолжается: сама Chery еще выпускает для Ковина некоторые прежние модели. В 2020-м Cowin представил свой первый продукт «новой эпохи» — кроссовер Showjet, его сборка налажена на заводе в городе Ибинь, построенном нынешними владельцами бренда. Правда, и этот паркетник оригинальной моделью все же не является, он создан на базе Chery Tiggo 5x (в России кросс зовется Tiggo 4).

Актуальный Cowin Showjet
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Актуальный Cowin Showjet
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Актуальный Cowin Showjet
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Актуальный Cowin Showjet
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Актуальный Cowin Showjet
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На китайский рынок Showjet вышел в самом конце мая, он быстро стал бестселлером бренда, однако до конкурентов все равно далеко. Так, согласно статистике CarSalesBase, всего по состоянию на ноябрь реализовано 16 687 единиц. Для сравнения, исходный Chery Tiggo 5x только лишь за последний осенний месяц разошелся тиражом в 10 214 экземпляров. Может быть, поэтому в Cowin решились на скорый рестайлинг? Или же свою роль сыграл тот факт, что сам паркетник Chery недавно обновился? Впрочем, есть еще одна версия: вполне возможно, что модель Cowin с другим дизайном дополнит гамму, получив при этом какую-нибудь приставку к названию.

Итак, судя по фото, опубликованным изданием Autohome, у Showjet заменят передний бампер и радиаторную решетку. Кстати, у актуального SUV два варианта решетки: с горизонтальными полосками или «точечным» рисунком. То есть не исключено, что и у рестайлингового кросса будет две версии. Пока неизвестно, изменились ли габариты. Длина актуального Cowin Showjet составляет 4400 мм, колесная база – 2632 мм (исходная модель Chery чуть компактнее).

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Салон доработан намного серьезнее, причем его оформили в стиле модернизированного Chery Tiggo 5x (дебютировал в КНР в июле): внутри появились аналогичные рулевое колесо и «парящий» тачскрин мультимедиа-системы. Если сравнивать с дореформенным Showjet, то другими еще стали передняя панель и центральные дефлекторы обдува, а вместо традиционного селектора коробки установили небольшой джойстик.

Двигатель, скорее всего, прежний. Кроссовер Cowin доступен с «атмосферником» Chery 1.5 (заводской индекс SQRE4G15C) мощностью 116 л.с. (143 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод – только передний.

В продажу Cowin Showjet с другим дизайном поступит в следующем году. Дорестайлинговый кроссовер сегодня стоит от 58 900 до 84 900 юаней, что эквивалентно примерно 680 000 – 980 000 рублей по текущему курсу. Chery Tiggo 5x обойдется минимум в 69 900 юаней (807 000 рублей).

Между тем Cowin готовит еще одну премьеру – обновленный кроссовер X3 (эта модель сделана из старого «просто» Chery Tiggo).

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