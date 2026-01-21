Новинки ×

Гамму Toyota пополнил паркетник Urban Cruiser Ebella на базе Suzuki

Компания Тойота представила электрический кроссовер для индийского рынка. Там модель получила «фамилию». Индийцам паркетник доступен в двух вариантах мощности и с двумя вариантами батареи. А вот привод – только передний, хотя, например, в Европе у модели есть версия 4WD.

В Старом Свете этот компактный электрокросс Тойоты раскрылся еще в 2024 году, европейцам он известен как Urban Cruiser. Напомним, оригинальной разработкой марки модель не является – это клон Suzuki e Vitara (Toyota и Suzuki давно сотрудничают, у них есть еще несколько «общих» моделей). Оба паркетника производят исключительно в Индии. Однако на производственной родине кроссоверы-близнецы представлены позже, чем в Европе. Так, презентацию исходного компакта e Vitara для индийского рынка провели в декабре 2025-го. Теперь же пришла очередь Тойоты, причем версии для Индии присвоили еще и «фамилию»: в этой стране модель зовется Urban Cruiser Ebella.

В плане дизайна предназначенные для Индии и Европы паркетники бренда Toyota в целом повторяют друг друга. Если же сравнивать с Suzuki e Vitara, то у Urban Cruiser Ebella собственное «лицо» — его оформили в актуальном стиле Тойоты. Длина тойотовского электрокара равна 4285 мм против 4275 мм у кросса Suzuki. Колесная база одинаковая – 2700 мм. Интерьер у Тойоты почти такой же, как у e Vitara, разница лишь в материалах отделки.

В Индии кроссовер Urban Cruiser Ebella предложен в трех комплектациях. Базовый паркетник имеет 144-сильный электромотор на передней оси, такому исполнению положена батарея емкостью 49 кВт*ч, запас хода – 440 км по местному циклу. Две остальные версии тоже переднеприводные, однако их двигатель выдает уже 174 л.с. Паркетникам с более мощным мотором достался аккумулятор на 61 кВт*ч, дальнобойность – 543 км. В Европе Toyota Urban Cruiser представлен с аналогичной техникой, но при этом там еще можно купить полноприводный кроссовер с дополнительным мотором на задней оси (суммарная мощность – 184 л.с.). Ну и разумеется, у европейского и индийского вариантов Suzuki e Vitara такая же начинка.

В списке оборудования начального исполнения Urban Cruiser Ebella заявлены: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, объединенные в табло цифровая приборка и тачскрин мультимедиа, семь подушек безопасности. В следующей по старшинству комплектации появляются камера заднего вида и беспроводная зарядка для смартфона. Топ-версия – это вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система слежения за разметкой.

В Индии уже принимают заказы на Toyota Urban Cruiser Ebella, но цены пока не объявлены. Прайс-лист исходного электрокросса Suzuki e Vitara тоже еще не опубликован. Скорее всего, паркетник Тойоты окажется чуть дороже брата.

