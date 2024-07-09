Гамму Voyah скоро пополнит «бюджетный» кроссовер: официальные фото

Принадлежащий концерну Dongfeng бренд готовится вывести на рынок паркетник, который окажется меньше и дешевле модели Free. Новинка пока сертифицирована только в виде электрокара, однако не исключено, что впоследствии у нее появятся и гибридные версии.

На фото Минпрома КНР этот паркетник марки Voyah раскрылся еще в мае. А сегодня местные СМИ, среди которых оказалось и издание Autohome, опубликовали фирменные изображения. В Поднебесной пятидверку будут продавать под именем Zhiyin, что можно перевести как soulmate («родственная душа» или «единомышленник»). Новинка станет четвертой моделью в гамме электрифицированного бренда концерна Dongfeng: она присоединится к кроссоверу Free, минивэну Dreamer (в России это Dream) и седану Passion (он же Zhuiguang или Chasing Light). Причем китайские медиа считают Voyah Zhiyin кроссовером «начального уровня», то есть он должен оказаться еще и самым дешевым.

Среди особенностей дизайна экстерьера нового SUV – двухъярусная головная оптика, выдвижные ручки дверей и оформленные в виде единой плашки задние фонари. На официальных картинках запечатлен Voyah Zhiyin с гладким «носом» в цвет кузова. При этом благодаря сертификату мы знаем, что спереди также может быть вогнутая черная панель.



Грядущий кросс компактнее доступной и у нас модели Voyah Free. Длина Zhiyin равна 4725 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1636 мм, колесная база – 2900 мм. Длина предназначенного для домашнего рынка старшего паркетника составляет 4905 мм, расстояние между осями – 2960 мм.



Интерьер еще не продемонстрировали. Впрочем, Voyah Zhiyin уже попадался фотошпионам. Внутри – узкий приборный экран и, наоборот, гигантский планшет мультимедийной системы.

Паркетник пока заявлен исключительно в виде электрокара. По предварительным данным, Voyah Zhiyin предложат в нескольких модификациях. «Простые» версии будут иметь один электромотор мощностью 292 или 313 л.с. Дорогие паркетники – это двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 425 л.с. На выбор будут доступны батареи емкостью от 77 до 109 кВт*ч, дальнобойность в зависимости от версии составит 570 – 901 км (вероятно, по китайскому циклу CLTC). Впоследствии Zhiyin может обзавестись еще и гибридной установкой. Кстати, старший кроссовер Voyah Free в Китае сегодня бывает только гибридом, хотя на экспортных рынках у него остались электрические версии.



Кроссовер Voyah Zhiyin на фото Минпрома КНР

В продаже Voyah Zhiyin ждут в третьем квартале текущего года. Некоторые китайские медиа прочат ему стартовый ценник где-то в 200 000 юаней (около 2,4 млн рублей по актуальному курсу). Гибридный Voyah Free на родине обойдется минимум в 228 900 юаней (около 2,7 млн рублей).



Скорее всего, младший SUV марки Voyah привезут и в Россию, но под другим именем.