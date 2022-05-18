ГАЗ предлагает антикризисные финансовые программы для потребителей

Горьковский автомобильный завод совместно с генеральным дистрибьютором техники марки ГАЗ «ГК "Современные транспортные технологии"» запустили программы поддержки потребителей: прямые скидки на весь модельный ряд, льготные программы лизинга с отсрочкой платежа в первые 6 месяцев или рассрочкой на 2 года без переплат, а также возможность быстрой замены подержанного автомобиля на новый. Скидки и выгоды по различным акциям суммируются, что позволяет клиентам получить общую выгоду по программе «Бери, зарабатывай» до 727 тыс. рублей, по программе «Меняй уверенно» – до 625 тыс. рублей*.

Партнерский материал​

Многие бизнесы, которые испытывают потребность в обновлении парков, в условиях финансовой нестабильности не располагают необходимыми оборотными средствами для покупки автомобилей. Чтобы поддержать потребителей, ГАЗ и ГК СТТ запускают новые выгодные условия на приобретение транспорта. В рамках программы стартовали две акции – «Бери, зарабатывай» и «Меняй уверенно». Компания предоставляет прямые фирменные скидки на весь модельный ряд, возобновляет трейд-ин и программу фирменной утилизации, а также запускает льготный лизинг на выгодных условиях.



Специальное предложение «Бери, зарабатывай» предназначено для предприятий малого и среднего бизнеса и предусматривает фирменную скидку на весь модельный ряд. Кроме того, программа призвана помочь предпринимателям сохранить оборотные средства и снизить нагрузку на бюджет за счет минимизации операционных затрат в период запуска нового или развития существующего бизнеса. Гибкие условия, учитывающие потребности клиента, обеспечивают выгоду в размере до 10% от стоимости автомобиля: отсрочка лизинговых платежей в первые шесть месяцев, рассрочка на два года без переплат, низкие ежемесячные платежи.

Программа «Меняй уверенно» призвана поддержать потребителей, которые хотят обменять старый автомобиль на новый. Так, компания сделает скидку до 350 тысяч рублей на покупку автомобиля, если свою предыдущую модель покупатель сдает в утилизацию или трейд-ин*. На утилизацию принимаются любые автомобили старше 2011 года выпуска. В рамках фирменной программы обновления в трейд-ин могут быть выкуплены все автомобили, произведенные в 2007-2022 гг. Клиенты также могут воспользоваться фирменной долгосрочной программой автокредитования с максимальным сроком погашения до 7 лет.

При покупке двух и более автомобилей клиент получает ТО-1 и ТО-2 в подарок, включая все расходные материалы, а также дополнительный год гарантии. Таким образом, обе программы обеспечивают автовладельцам, которые сейчас приобретают новую технику марки «ГАЗ», прогнозируемый уровень затрат на её обслуживание.

Условия спецпредложений действуют до 30 июня.