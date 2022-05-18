Коммерческий транспорт ×
  • ГАЗ предлагает антикризисные финансовые программы для потребителей

ГАЗ предлагает антикризисные финансовые программы для потребителей

18.05.2022 91 0 0

Горьковский автомобильный завод совместно с генеральным дистрибьютором техники марки ГАЗ «ГК "Современные транспортные технологии"» запустили программы поддержки потребителей: прямые скидки на весь модельный ряд, льготные программы лизинга с отсрочкой платежа в первые 6 месяцев или рассрочкой на 2 года без переплат, а также возможность быстрой замены подержанного автомобиля на новый. Скидки и выгоды по различным акциям суммируются, что позволяет клиентам получить общую выгоду по программе «Бери, зарабатывай» до 727 тыс. рублей, по программе «Меняй уверенно» – до 625 тыс. рублей*.

 

Партнерский материал​

Многие бизнесы, которые испытывают потребность в обновлении парков, в условиях финансовой нестабильности не располагают необходимыми оборотными средствами для покупки автомобилей. Чтобы поддержать потребителей, ГАЗ и ГК СТТ запускают новые выгодные условия на приобретение транспорта. В рамках программы стартовали две акции – «Бери, зарабатывай» и «Меняй уверенно». Компания предоставляет прямые фирменные скидки на весь модельный ряд, возобновляет трейд-ин и программу фирменной утилизации, а также запускает льготный лизинг на выгодных условиях.

Специальное предложение «Бери, зарабатывай» предназначено для предприятий малого и среднего бизнеса и предусматривает фирменную скидку на весь модельный ряд. Кроме того, программа призвана помочь предпринимателям сохранить оборотные средства и снизить нагрузку на бюджет за счет минимизации операционных затрат в период запуска нового или развития существующего бизнеса. Гибкие условия, учитывающие потребности клиента, обеспечивают выгоду в размере до 10% от стоимости автомобиля: отсрочка лизинговых платежей в первые шесть месяцев, рассрочка на два года без переплат, низкие ежемесячные платежи.

Программа «Меняй уверенно» призвана поддержать потребителей, которые хотят обменять старый автомобиль на новый. Так, компания сделает скидку до 350 тысяч рублей на покупку автомобиля, если свою предыдущую модель покупатель сдает в утилизацию или трейд-ин*. На утилизацию принимаются любые автомобили старше 2011 года выпуска. В рамках фирменной программы обновления в трейд-ин могут быть выкуплены все автомобили, произведенные в 2007-2022 гг. Клиенты также могут воспользоваться фирменной долгосрочной программой автокредитования с максимальным сроком погашения до 7 лет.

При покупке двух и более автомобилей клиент получает ТО-1 и ТО-2 в подарок, включая все расходные материалы, а также дополнительный год гарантии. Таким образом, обе программы обеспечивают автовладельцам, которые сейчас приобретают новую технику марки «ГАЗ», прогнозируемый уровень затрат на её обслуживание.

Условия спецпредложений действуют до 30 июня.

авто и общество коммерческий транспорт

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A4 III на вторичке: секретная ржавчина на днище, неубиваемый салон и капризные светодиоды Быстрый прогресс в области бортовой электроники автомобилей и рост требований к автомобилям премиум-класса привел к уменьшению жизненного цикла поколений у всего концерна Volkswagen. Так, ве... 14 0 0 18.05.2022
Статьи / Авто недели Скучный снаружи, надежный внутри: стоит ли покупать Mitsubishi Galant IX за 600 тысяч рублей Насколько дерзким, популярным и желанным было в России восьмое поколение Mitsubishi Galant, настолько же пресным и невостребованным оказалось девятое. При выборе крупного седана у нас скоре... 1451 0 1 18.05.2022
Статьи / Популярные вопросы Планка, конструктор, распил: что это такое и почему не стоит их покупать Иногда в объявлениях о продаже автомобилей – обычно праворульных – можно встретить комментарии: «не распил», «не планка», «не конструктор». Что означают эти понятия, почему они считаются пло... 1195 0 2 16.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 24275 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 16933 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест нового VW Caddy: только передний привод и один мотор, цифровые приборы и цена от 2 млн Сколько-сколько? Все верно: Caddy пятого поколения стоит от 1 986 300 – и это в варианте Cargo V, а за пассажирскую версию просят минимум 2 274 400 рублей. Что мы получаем за кругленькую сум... 11691 12 14 20.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings