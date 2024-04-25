Газель NN завоевала золото в самой сложной гонке чемпионата России

В Астраханской области прошло ралли «Золото Кагана». За четыре дня спортсмены преодолели более тысячи километров разрытых степных дорог и песков. Нагрузка на машину и экипаж колоссальная. Успешно завершили гонку лишь около половины участников.

Заводская команда ГАЗ Рейд Спорт выступила полным составом, выставив на гонку два спортивных автомобиля Газель NN и два грузовика Садко NEXT.

Помимо традиционных экипажей, сражающихся за места в Чемпионате России, команда ГАЗ Рейд Спорт привезла еще и два серийных автомобиля Соболь 4х4 для участия в гоночной серии Trek Race. Пилотировали эти машины управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов и руководитель пресс-службы Николай Марков.

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Мы планируем принимать участие в зачете Т2 в Чемпионате России на новой перспективной машине Соболь NN 4x4, и сейчас у нас, можно сказать, тренировочные выезды, – рассказал Николай Марков. – Мы участвуем в гонке «Золото Кагана» с целью «вкатиться» в ралли-рейды перед будущими стартами, понять «кухню», поработать со штурманами, чтобы не быть статистами в более серьезных зачетных группах. Поэтому сейчас выступаем на хорошо известных серийных Соболях 4х4 в ралли третьей категории. Заодно обучаем в бою нового молодого штурмана команды Александра Капустина – для него сегодняшняя гонка дебютная. Параллельно будем готовить под следующий сезон новые автомобили. Андрей Софонов смог прилететь в Астрахань всего на два дня в перерывах между рабочими командировками, поэтому принять участие во всех четырех этапах гонки в этот раз не имел возможности. А наш экипаж успешно прошел всю тяжелейшую гону и завоевал третье место в категории Trek Race.

Астраханская гонка считается самой тяжелой в чемпионате России, и 2024 год не стал исключением. Аварии и технические сложности выбивали участников: до финиша последнего этапа соревнований добралась лишь половина из них. Остальные сошли с дистанции. Выбыл лидировавший в классе Рейд-Спорт экипаж Александра Семенова и Дмитрия Охотникова на Газели NN: в песках вышел из строя двигатель, и пришлось оформить сход.

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Однако действующие чемпионы России Алексей Игнатов и Евгений Павлов на второй Газели NN, совершив настоящий спортивный подвиг, в последний день гонки прорвались сразу на две позиции вверх и перехватили лидерство в своей зачетной группе. Наш экипаж – победитель ралли-рейда «Золото Кагана 2024»!

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В грузовом зачете шла жесткая борьба. Там бились чемпионы Дакара. Наши грузовики собраны из стандартных узлов и агрегатов и существенно уступают прототипам в энерговооруженности, однако уверенно обгоняют на трассе целый ряд участников на более скоростных легковых внедорожниках. Еще одна сильная сторона наших грузовиков – надежность и ремонтопригодность. Благодаря этому оба экипажа на Садко NEXT успешно финишировали, заняв шестое и седьмое места и опередив при этом два грузовых прототипа.

Партнёрский материал