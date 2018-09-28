Geely даст марке Lotus денег на новый завод и на возвращение в Россию

Британская фирма Lotus, с весны прошлого года принадлежащая китайской Geely, вернется на российский рынок с обновленным модельным рядом. Первой и самой убойной новинкой, скорее всего, будет кроссовер.

После многолетнего (с 1996-го по 2017 год) пребывания во власти скупого малайзийского холдинга DRB-Hicom компания Lotus наконец-то получит достаточное финансирование для обновления, то есть фактически формирования с нуля своего модельного ряда. Последнюю полноценную новинку – купе Evora – британцы представили в далеком 2008-м, а все последующие релизы представляли собой вариации на тему этой и более старых моделей на платформе Elise, дебютировавшей аж 1996 году.

В 2010-м Lotus представил на Парижском автосалоне сразу пять концептов: среднемоторные спорткары Elan, Elise и Esprit, купе Elite классической компоновки и седан Eterne. Все они должны были впоследствии превратиться в серийные автомобили, но малазийский владелец не дал денег ни на один из них, так что по сей день Lotus живет с устаревшим модельным рядом, хотя вялотекущие работы над кроссовером велись еще до перехода под крыло Geely.

В июне этого года в фирме Lotus сменился руководитель: на место Жан-Марка Галя пришел Фэн Цинфэн, вице-президент Geely, и дело, что называется, закрутилось. В августе агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что китайцы готовы всерьез взяться за Lotus, увеличить в нем свою долю (пока Geely принадлежит 51% акций британской фирмы) и превратить его в полноценного конкурента Ferrari и Porsche. На эти цели планируется потратить около двух миллиардов долларов, модернизировать историческую фабрику Lotus в Хетеле (графство Норфолк) и построить новый завод на западе Англии, который позволил бы существенно расширить модельный ряд и объемы выпуска Лотуса. Создавать новинки планируется в современном инженерно-дизайнерском центре в Ковентри – его тоже только предстоит построить.

Первой полностью новой моделью Лотуса в новейшей истории, скорее всего, станет кроссовер, поскольку по нему уже проделана огромная работа. Другое дело, что проект теперь требует доработки с учетом планов и возможностей Geely, а потому сроки дебюта пока неизвестны.

Зато точно известно, что после масштабных оздоровительных процедур Lotus вернется в Россию! До кризиса у британской марки был один официальный дилер в нашей стране, но не было представительства и, как следствие, внятной стратегии развития. В будущем представительство откроют и сформируют полноценную дилерскую сеть, на что намекнул в недавнем интервью порталу Колёса.ру Чжан Шоухэ, первый заместитель генерального директора LLC Geely Motors. С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.