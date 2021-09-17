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  • Geely Emgrand GL вместе с имиджем сменил ещё и платформу: седан породнился с кроссом Coolray

Geely Emgrand GL вместе с имиджем сменил ещё и платформу: седан породнился с кроссом Coolray

17.09.2021 360 0 0

Китайской «четырехдверке» также присвоено другое имя, а вот двигатель перешел с прежней модели. На домашний рынок новинка должна выйти до конца текущего года.

 

Опубликованы свежие фирменные фото седана Geely с довольно агрессивным дизайном, вдобавок на странице марки в китайской соцсети Weibo появился короткий видеоролик. Эту модель компания считает совершенно новой, имя «четырехдверки» — Emgrand L. Но на деле перед нами переделанный Geely Emgrand GL. Последний в строю с 2016-го, в свое время он считался преемником «просто» Эмгранда, однако в итоге седан превратили в отдельную модель. К слову, GL уже не раз модернизировали, но нынешнее преображение – самое серьезное.

Geely Emgrand L
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Geely Emgrand L
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Geely Emgrand L
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Geely Emgrand L
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Официально объявлено, что в основу Emgrand L легла платформа BMA (B-segment Modular Architecture), на которой также построены только-только сменивший поколение тот самый «просто» Emgrand и кроссовер Geely Binyue (в России паркетник зовется Coolray). Напомним, предыдущий GL создан на старой «тележке» FE. Габариты «эльки» сильно не изменились: длина выросла на 10 мм до 4735 мм, в ширину седан прибавил 13 мм (теперь 1815 мм). Высота и колесная база и вовсе прежние – 1478 и 2700 мм соответственно.

Geely Emgrand L
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Geely Emgrand L
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Geely Emgrand L досталась гигантская радиаторная решетка с сеткой в стиле Toyota Avalon, еще седан получил новые бамперы и фары, скошенные диодные полоски ходовых огней. Заменили и задние фонари – они отныне объединены между собой светящейся линией. Наконец, задний номерной знак перенесли с крышки багажника ниже. Салон еще не засвечен. Впрочем, внутри наверняка будут виртуальная «приборка» и мультимедиа-система с крупным тачскрином.

Geely Emgrand L

Информацию о технике уже давно слил минпром КНР: в документах сертификационного органа значилась только бензиновая 141-сильная «турбочетверка» 1.4 от нынешнего Emgrand GL. На прежнем седане этот двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, те же коробки, скорее всего, будут и у «эльки». Geely Emgrand GL также предложен с «турботройкой» 1.5 (177 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, кроме того, этот седан еще бывает в виде подзаряжаемого гибрида и электрокара.

Актуальный Geely Emgrand GL
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Актуальный Geely Emgrand GL
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Актуальный Geely Emgrand GL
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На домашнем рынке продажи Emgrand L стартуют до конца текущего года. Не исключено, что предшественник из линейки не исчезнет – обычная практика для Поднебесной. Цена Emgrand GL начинается с отметки в 77 800 юаней (около 874 000 рублей по актуальному курсу). Новая же «четырехдверка» наверняка окажется дороже.

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