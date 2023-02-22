Geely и Volvo готовят к премьере ещё один совместный кроссовер

Первые фирменные фото грядущего кросса Lynk & Co опубликовали в начале февраля, а недавно появились дополнительные снимки с испытаний SUV, вдобавок в Сеть выложили «улов» реальных шпионов: например, спайшоты «висят» на форуме издания Autohome. Новый паркетник пока известен под внутризаводским индексом DX11, но китайские профильные медиа прочат товарной модели индекс 08. Ну и напомним, что бренд Lynk & Co был основан в 2018 году, это совместный проект компаний Geely и Volvo (шведский автопроизводитель, в свою очередь, принадлежит Джили).

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Сама марка пока не раскрывает характеристики паркетника, так что придется ориентироваться на данные местных СМИ. Так, китайцы пишут, будто в основе DX11 лежит модернизированная версия платформы CMA (Compact Modular Architecture, разработка Geely и Volvo), но вот что именно доработали – не уточняется. К слову, на исходной «тележке» построено большинство нынешних моделей Lynk & Co, на ней также базируется кроссовер Volvo XC40 и свежие машины марки Geely (среди них – «второй» Atlas/ Boyue L).



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Lynk & Co DX11 точно предложат в виде подзаряжаемого гибрида, но информации об установке, опять же, пока нет, как и о том, будут ли у паркетника «традиционные» версии.



Что же касается дизайна, то он, судя по фото, окажется довольно спокойным, при этом кроссу вроде бы достанутся диодные ходовые огни в стиле последних моделей электрического бренда Zeekr (им тоже владеет Geely). Другие особенности внешности – выдвижные ручки дверей, узкие задние фонари, панорамная крыша и крупный спойлер. Внутри – отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы.

Новый кроссовер Lynk & Co на настоящих шпионских фото 1 / 4 Новый кроссовер Lynk & Co на настоящих шпионских фото 2 / 4 Новый кроссовер Lynk & Co на настоящих шпионских фото 3 / 4 Новый кроссовер Lynk & Co на настоящих шпионских фото 4 / 4

По предварительной информации, премьеру новый кроссовер Lynk & Co справит в апреле текущего года.



Между тем ранее сообщалось о том, что Geely планирует официально вывести бренд Lynk & Co на российский рынок. Но точные сроки и прежде не были объявлены, теперь же и вовсе неизвестно, остались ли эти планы в силе.