Гибридные авто ×

Geely и Volvo готовят к премьере ещё один совместный кроссовер

22.02.2023 88 0 0

Новый паркетник появится в гамме марки Lynk & Co. Полноценную премьеру могут провести уже весной.

Первые фирменные фото грядущего кросса Lynk & Co опубликовали в начале февраля, а недавно появились дополнительные снимки с испытаний SUV, вдобавок в Сеть выложили «улов» реальных шпионов: например, спайшоты «висят» на форуме издания Autohome. Новый паркетник пока известен под внутризаводским индексом DX11, но китайские профильные медиа прочат товарной модели индекс 08. Ну и напомним, что бренд Lynk & Co был основан в 2018 году, это совместный проект компаний Geely и Volvo (шведский автопроизводитель, в свою очередь, принадлежит Джили).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Сама марка пока не раскрывает характеристики паркетника, так что придется ориентироваться на данные местных СМИ. Так, китайцы пишут, будто в основе DX11 лежит модернизированная версия платформы CMA (Compact Modular Architecture, разработка Geely и Volvo), но вот что именно доработали – не уточняется. К слову, на исходной «тележке» построено большинство нынешних моделей Lynk & Co, на ней также базируется кроссовер Volvo XC40 и свежие машины марки Geely (среди них – «второй» Atlas/ Boyue L).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Lynk & Co DX11 точно предложат в виде подзаряжаемого гибрида, но информации об установке, опять же, пока нет, как и о том, будут ли у паркетника «традиционные» версии.

Что же касается дизайна, то он, судя по фото, окажется довольно спокойным, при этом кроссу вроде бы достанутся диодные ходовые огни в стиле последних моделей электрического бренда Zeekr (им тоже владеет Geely). Другие особенности внешности – выдвижные ручки дверей, узкие задние фонари, панорамная крыша и крупный спойлер. Внутри – отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы.

Новый кроссовер Lynk & Co на настоящих шпионских фото
1 / 4
Новый кроссовер Lynk & Co на настоящих шпионских фото
2 / 4
Новый кроссовер Lynk & Co на настоящих шпионских фото
3 / 4
Новый кроссовер Lynk & Co на настоящих шпионских фото
4 / 4

По предварительной информации, премьеру новый кроссовер Lynk & Co справит в апреле текущего года.

Между тем ранее сообщалось о том, что Geely планирует официально вывести бренд Lynk & Co на российский рынок. Но точные сроки и прежде не были объявлены, теперь же и вовсе неизвестно, остались ли эти планы в силе.

кроссовер Китай авторынок шпионские фото новинки гибридные авто Lynk&Co Geely Volvo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом BMW X5 II E70 с пробегом: сюрпризы битых экземпляров и сложная электрика Для большинства водителей Х5 в кузове Е70 – все еще современный и престижный автомобиль. И это при том, что первые машины выпущены более 15 лет назад! Стала ли эта премиальная модель дешевле... 27 0 0 22.02.2023
Статьи / Путешествия Москвич-полярник. Как ребята на старом советском автомобиле доехали по зимникам до Заполярья Как только мне исполнилось 18 лет, я спёр у папы Москвич и рванул на нём за 4000 километров в своё первое автопутешествие. 107 0 0 22.02.2023
Статьи / Премьера Овальный руль и выдвижной спойлер как у Panamera: первое знакомство с Changan UNI-V В течение последнего года мы стали свидетелями тектонических изменений структуры автомобильного рынка в России: китайские марки Haval, Geely и Chery уверенно переместились из нижней части «т... 2290 1 6 21.02.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 11920 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 10381 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 9888 4 3 08.11.2022
Change privacy settings