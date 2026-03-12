Geely обновила базовую версию кроссовера Monjaro в РФ, цена известна

Geely Monjaro, в основе которого лежит платформа CMA, появился на российском рынке в 2023 году, а ряд обновок эта версия получила в 2024-м. Отметим, сейчас кроссовер продолжает пользоваться довольно высоким спросом в РФ: по итогам 2025 года он оказался на пятом месте в первой десятке наиболее востребованных автомобилей в стране (согласно статистике Автостата). Теперь местный офис рассказал об изменениях, которые получила стартовая версия этого SUV.

На фото: Geely Monjaro (версия для российского рынка)

В ходе обновления начальной комплектации Monjaro под названием Люкс (Luxury) пересмотрели список оборудования и расширили комплект систем, отвечающих за безопасность. В списке визуальных изменений разве что иной дизайн 19-дюймовых легкосплавных колёсных дисков.

Салон у стартового исполнения SUV теперь тоже отделан чёрной кожей и замшей с ромбовидной прострочкой (как и у топовой версии). Geely Monjaro в базовом исполнении снабдили солнцезащитными козырьками с затемнённым стеклом, салонным зеркалом заднего вида с функцией автозатемнения и передним подлокотником с боксом для хранения.

Для кресла водителя в посвежевшем стартовом Geely Monjaro теперь предусмотрены не только подогрев и вентиляция, но и функция массажа. А сидение переднего пассажира имеет электрорегулировку в четырёх направлениях, функции памяти положения и полного раскладывания. Информационно-развлекательная система получила функцию голосового управления и возможность беспроводной интеграции смартфона на платформе iOS.

Среди систем безопасности появилась функция экстренного удержания автомобиля в полосе движения, которая дополнила имеющиеся и прежде систему предупреждения и предотвращения фронтального столкновения, функцию распознавания дорожных знаков и комплекс водительских помощников ADAS. Ещё такому кроссоверу теперь доступен интеллектуальный круиз-контроль.

Ещё отметим, что для Geely Monjaro в обновлённой базовой версии предусмотрено не шесть, а семь режимов ездовой электроники – «Комфортный», «Экономичный», «Спортивный», «Интеллектуальный», «Снег», «Внедорожный» и дополнительный – «Песок».

Техника у Geely Monjaro для российского рынка едина для всех исполнений. Под капотом находится бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка, максимальная отдача которой составляет 238 л.с. (крутящий момент – 350 Нм). Этот мотор работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод – только полный.

Рекомендованная розничная цена посвежевшего стартового варианта Geely Monjaro на российском рынке уже известна, она составляет 4 599 990 рублей (с учётом действующих скидок – 4 349 990 рублей). Для сравнения, покупка топовой версии Флагман / Flagship обойдётся не менее, чем в 4 899 990 рублей.