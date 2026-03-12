Авторынок ×
  • Geely обновила базовую версию кроссовера Monjaro в РФ, цена известна

Geely обновила базовую версию кроссовера Monjaro в РФ, цена известна

12.03.2026 86 0 0
Geely обновила базовую версию кроссовера Monjaro в РФ, цена известна

Рекомендованная розничная цена посвежевшего стартового варианта паркетника китайской марки составляет 4 599 990 рублей.

Geely Monjaro, в основе которого лежит платформа CMA, появился на российском рынке в 2023 году, а ряд обновок эта версия получила в 2024-м. Отметим, сейчас кроссовер продолжает пользоваться довольно высоким спросом в РФ: по итогам 2025 года он оказался на пятом месте в первой десятке наиболее востребованных автомобилей в стране (согласно статистике Автостата). Теперь местный офис рассказал об изменениях, которые получила стартовая версия этого SUV.

На фото: Geely Monjaro (версия для российского рынка)

В ходе обновления начальной комплектации Monjaro под названием Люкс (Luxury) пересмотрели список оборудования и расширили комплект систем, отвечающих за безопасность. В списке визуальных изменений разве что иной дизайн 19-дюймовых легкосплавных колёсных дисков.

Салон у стартового исполнения SUV теперь тоже отделан чёрной кожей и замшей с ромбовидной прострочкой (как и у топовой версии). Geely Monjaro в базовом исполнении снабдили солнцезащитными козырьками с затемнённым стеклом, салонным зеркалом заднего вида с функцией автозатемнения и передним подлокотником с боксом для хранения.

Для кресла водителя в посвежевшем стартовом Geely Monjaro теперь предусмотрены не только подогрев и вентиляция, но и функция массажа. А сидение переднего пассажира имеет электрорегулировку в четырёх направлениях, функции памяти положения и полного раскладывания. Информационно-развлекательная система получила функцию голосового управления и возможность беспроводной интеграции смартфона на платформе iOS.

Среди систем безопасности появилась функция экстренного удержания автомобиля в полосе движения, которая дополнила имеющиеся и прежде систему предупреждения и предотвращения фронтального столкновения, функцию распознавания дорожных знаков и комплекс водительских помощников ADAS. Ещё такому кроссоверу теперь доступен интеллектуальный круиз-контроль.

Ещё отметим, что для Geely Monjaro в обновлённой базовой версии предусмотрено не шесть, а семь режимов ездовой электроники – «Комфортный», «Экономичный», «Спортивный», «Интеллектуальный», «Снег», «Внедорожный» и дополнительный – «Песок».

Техника у Geely Monjaro для российского рынка едина для всех исполнений. Под капотом находится бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка, максимальная отдача которой составляет 238 л.с. (крутящий момент – 350 Нм). Этот мотор работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод – только полный.

Рекомендованная розничная цена посвежевшего стартового варианта Geely Monjaro на российском рынке уже известна, она составляет 4 599 990 рублей (с учётом действующих скидок – 4 349 990 рублей). Для сравнения, покупка топовой версии Флагман / Flagship обойдётся не менее, чем в 4 899 990 рублей.

кроссовер Россия Китай авторынок Geely Geely Monjaro

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A5 II (F5) с пробегом: шикарный салон, почти идеальная электрика и сюрпризы ЛКП Степень непрактичности Audi А5 первого поколения в версии четырёхдверного купе просто зашкаливала, зато выглядела машина очень интересно. Купе второго поколения стало пятидверным, дизайн пол... 963 1 0 11.03.2026
Статьи / Авто и технологии Масло TOM’S: когда Toyota – ещё не максимум «Заливай только оригинальное масло Toyota – и будет счастье». А что, если у самой Toyota есть более дорогой и продвинутый вариант «оригинала» – с гоночными корнями и пропиской в каталоге зап... 3856 0 0 10.03.2026
Статьи / Мнение без фильтров Не за рулём: почему водители не любят пешеходов Вряд ли найдётся такой водитель, который скажет, что любит пешеходов. Скорее, он будет утверждать, что он их уважает. В общем-то, это правильно: любить некоторых из них особо не за что, а ув... 658 16 1 09.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77525 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47495 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18134 12 6 05.12.2025
Обсуждаемое
16 Не за рулём: почему водители не любят пешеходов
4 Новый план развития Renault Group: 36 новинок до 2030 года и урезание...
4 Dacia рассекретила внешность кросс-универсала Striker
Новые комментарии
Change privacy settings