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  • «Гелик» в пуховике: очередная модная коллаборация Mercedes-Benz в атмосфере невесомости

«Гелик» в пуховике: очередная модная коллаборация Mercedes-Benz в атмосфере невесомости

21.02.2023 114 0 0

В рамках недели моды в Лондоне Mercedes-Benz и итальянский бренд одежды Moncler, известный главным образом своими пуховиками, представили Project Mondo G, в котором классический угловатый внедорожник буквально одет и обут в мягкую стёганую ткань от курток.

Mercedes-Benz с середины 90-х годов прошлого века активно взаимодействует с фэшн-индустрией, последние годы оказались на этом поприще особенно ударными: созданы удивительные концепты с модельером Вирджилом Абло, в том числе Project Geländewagen, и мелкосерийный Mercedes-Maybach Haute Voiture. Представленный сегодня Project Mondo G, разработан совместно с Moncler, — это даже не конверсия, а созданная с нуля скульптура.

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Корпус внедорожника изготовлен из модельного пластилина, он повторяет форму Mercedes-Benz G-класса ранних лет выпуска, при этом наружные поверхности покрыты искусственной патиной. Автомобиль выполнен в формате пикапа с однорядной кабиной, а кузов накрыт кунгом из блестящей стёганой ткани, типичной для пуховиков Moncler. Из этого же материала изготовлены накладки на пороги и гигантские колёса, не поместившиеся в колёсные арки. Верх кунга украшает гигантская молния, опускаяющаяся к корме и увенчанная фирменным медальоном Moncler.

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Габаритная длина Mercedes-Benz Project Mondo G — 4,6 м, высота — 2,8 м, ширина — 3,4 м, масса — 2,5 тонны. Ездить Project Mondo G сам, понятное дело, не может, но для эффектного восприятия он помещён в абстрактную зиму в мире с низкой гравитацией (примерно на уровне таковой на Луне), в котором люди, одетые в объёмные и лёгкие пуховики Moncler, весело резвятся и парят вокруг необычного «гелика».

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Интернет-комментаторы уже успели окрестить Mercedes-Benz Project Mondo G идеальной машиной для Бибендума — легендарного шинного человечка Michelin, разработанного для рекламы пневматических шин ещё в конце XIX века. Летающие вокруг Project Mondo G люди в куртках Moncler тоже похожи на Бибендумов — на месте Michelin можно даже было бы подумать над обвинениями в плагиате, но, полагаем, шинная компания ничего такого делать не будет, потому что коммерческих перспектив у Project Mondo G всё равно нет — такого рода проекты делаются для престижа и повышения узнаваемости участников коллаборации.

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