General Motors готовит к премьере недорогой кроссовер с дизайном в стиле Suzuki Jimny

Маленький электрический паркетник дебютирует в ближайшее время. Предполагается, что начинку он разделит с ситикаром Baojun.

Грядущий «зеленый» кросс засветился на видеотизере еще на прошлой неделе: ролик продемонстрировали в рамках прошедшей в Китае презентации обновленного электрического ситикара Baojun Kiwi EV (прежде этот субкомпакт носил индекс E300). Бюджетная марка Baojun, напомним, входит в совместное предприятие концернов General Motors и SAIC. Так вот теперь в Сеть выложили первое полноценное изображение паркетника.

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Надпись на картинке гласит, что это «первый автомобиль совершенно нового бренда». Местные СМИ решили, что речь идет о превращении Kiwi в отдельную марку, но пока неизвестно, оставил ли это сообщение сам производитель. К слову, анонс кроссовера был размещен в соцсетях именно Baojun, да и упомянутый выше ситикар Kiwi EV Баоцзюнем быть не перестал. В общем, будет новый бренд или нет – узнаем уже после премьеры. Ну а пока разглядываем паркетник.



Внешность сделали в стиле Suzuki Jimny, при этом «китаец» должен оказаться компактнее. У новинки «квадратный» кузов, внушительные передний бампер и колесные арки. Вместо радиаторной решетки – табло, к которому примыкают фары с четырьмя горизонтальными диодными секциями. На крыше установлены полноценные рейлинги. Интерьер еще не показали, но и так понятно, что внутри будут виртуальная «приборка» и мультимедиа-система с крупным экраном.



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О технике пока ни слова. Не исключено, что ее паркетник разделит с тем же Baojun Kiwi EV. Последний в Китае сегодня доступен с электродвигателем мощностью 54 или 68 л.с., для этой модели предусмотрены две батареи (в зависимости от версии) – емкостью 31,7 или 31,9 кВт*ч. Запас хода Baojun Kiwi – 301 или 305 км, правда, он рассчитан по устаревшему циклу NEDC.



Премьеру новый кроссовер должен справить нынешней осенью. Об экспортных перспективах информации пока нет.