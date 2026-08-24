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Genesis G70 может получить урезанную моторную гамму в следующем модельном году

24.08.2026 572 1 0
Genesis G70 может получить урезанную моторную гамму в следующем модельном году

Четырёхдверку корейской марки, предназначенную для американского рынка, могут лишить битурбомотора V6 объёмом 3,3 литра.

Седан Genesis G70 появился в 2017 году, а в 2020-м он пережил масштабный рестайлинг. В 2021 году в семейство G70 вошёл универсал с прибавкой Shooting Brake к названию. Следующее обновление модель пережила весной 2023-го: тогда машины семейства G70 получили новый мотор, посвежевший салон и пересмотренный список оборудования. Теперь появилась информация о том, какие изменения ждут седан, представленный на американском рынке, в 2027 модельном году.

На фото: актуальный седан Genesis G70 (версия для американского рынка)

Продажи четырёхдверки корейской премиальной марки в США высокими не назовёшь: пиковым для модели стал 2023 год, по итогам которого модель разошлась по стране тиражом в 13 246 шт. Однако в 2024-м показатель снизился на 7,5% до 12 258 единиц, а по итогам 2025-го составил 10 863 экземпляра, что на 11,4% меньше.

Как сообщает издание Car & Driver, представленный у американских дилеров седан Genesis G70 в ходе изменений, приуроченных к 2027 модельному году, вероятно, лишится одного из вариантов «начинки». Предполагается, что четырёхдверку лишат битурбомотора V6 объёмом 3,3 литра. Напомним, его отдача у «штатной» версии равна 370 л.с., а максимальный крутящий момент – 509 Нм. Этот двигатель работает в паре только с восьмиступенчатым автоматом.

В случае если этот вариант действительно покинет моторную гамму, Genesis G70 в Штатах будут предлагать только одним двигателем: речь идёт о 304-сильной турбочетвёрке объёмом 2,5 литра, её максимальный крутящий момент – 421 Нм. Этот мотор тоже идёт в комплекте только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

На фото: салон актуального седана Genesis G70 (версии для американского рынка)

Актуальный седан Genesis G70 на американском рынке сейчас можно купить как со стартовой турбочетвёркой, так и с топовой битурбовосьмёркой. В первом случае цена варьируется в диапазоне от 43 450 до 50 450 долларов (эквивалентно примерно 3,64 – 4,23 млн рублей по текущему курсу), во втором – от 53 600 до 58 900 долларов (около 4,49 – 4,94 млн рублей).

Предполагается, что официальная информация об изменениях, которые получит Genesis G70 2027 модельного года, появится позже. По мнению редакции Car & Driver, следующий модельный год может стать последним для седана Genesis G70, во всяком случае, для варианта, предлагаемого в США.

Напомним, на прошлой неделе корейская марка полностью рассекретила роскошный флагманский кроссовер Genesis GV90. Фишкой топового варианта с приставкой Neolun являются распашные боковые двери. «Начинка» у этого SUV только полностью электрическая: в состав системы входит два электромотора (по одному на каждой оси). Совокупная отдача установки равна 666 л.с. и 800 Нм. Модель также оснащается тяговой батареей ёмкостью 123,5 кВт*ч. По предварительным подсчётам (согласно внутренним испытаниям Hyundai Motor), запас хода на одной зарядке у семиместного флагмана равен примерно 500 км.

седан США Южная Корея авторынок слухи Genesis Genesis G70

 

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1 комментарий
25.08.2026 09:42
nazarov66-r@mail.ru

Помню, когда только представили Генезис, производил он фурор, прежде всего дизайном.
Не отметить красоту Генезиса, конечно нельзя.

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