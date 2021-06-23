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  • Genesis готовит обновки для GV80: кроссовер может получить шестиместную версию

Genesis готовит обновки для GV80: кроссовер может получить шестиместную версию

23.06.2021 263 0 0

В новом модельном году флагманский SUV принадлежащего компании Hyundai премиум-бренда также может отличиться пересмотренными комплектациями. Премьеру ждут в третьем квартале.

 

Мировой дебют кроссовера Genesis GV80 состоялся в самом начале 2020-го, после чего он сразу же стартовал на домашнем рынке. Всего в прошлом году на родине марки было реализовано 34 217 единиц – весьма неплохой результат для дорогой модели длиной почти пять метров. Однако в 2021-м спрос снижается: в январе-мае GV80 разошелся по Корее тиражом в 9477 экземпляров, что на 29% меньше, чем годом ранее. Видимо, покупателей на себя оттягивает более компактный и доступный кросс Genesis GV70, полноценные продажи которого начались на родине в январе текущего года (результат пяти месяцев – 18 563 шт.). И вот на этом фоне стало известно о том, что Genesis готовит обновки для флагманского SUV. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap со ссылкой на «источники в отрасли».

Актуальный Genesis GV80
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Актуальный Genesis GV80
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Нынешний GV80 бывает пяти- или семиместным, а кроссовер 2022 модельного года, по данным агентства, вдобавок может обзавестись шестиместной версией – с двумя раздельными креслами во втором ряду. Также не исключено, что SUV получит новое оснащение, ну или Genesis перетряхнет имеющиеся комплектации – например, будет расширен список оборудования самого дешевого варианта. Других подробностей о грядущих обновках пока нет. При этом Yonhap отмечает, что GV80 2022 модельного года планируют представить в Корее в третьем квартале текущего года (июль-сентябрь).

Актуальный Genesis GV80
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Актуальный Genesis GV80
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Актуальный Genesis GV80
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Напомним, как и остальные модели Genesis, флагманский кроссовер построен на заднеприводной платформе. В моторную гамму входят бензиновые «турбочетверка» 2.5 T-GDI (304 л.с., в РФ этот мотор выдает 249 л.с.) и битурбированный V6 3.5 T-GDI (380 л.с., в РФ – 379 л.с.), а также рядный шестицилиндровый турбодизель 3.0 (278 л.с., в РФ – 249 л.с.). Коробка одна – восьмиступенчатый «автомат». В Корее Genesis GV80 доступен как с задним, так и с полным приводом.

Актуальный Genesis GV80

До России кроссовер добрался под конец прошлого года, причем у нас модель бывает только с полным приводом. Сегодня цена Genesis GV80 стартует с отметки в 4 500 000 рублей. Кстати, Kolesa.ru уже испытал этот SUV – все подробности в нашем материале.

Между тем недавно гамма Genesis пополнилась универсалом G70 Shooting Brake. Правда, к нам такую «пятидверку» вряд ли привезут – она ориентирована, прежде всего, на Европу. Зато на российском рынке скоро должен появиться младший кросс GV70.

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