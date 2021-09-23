ГИБДД больше не наказывает водителей за превышение средней скорости

С каждым годом в России увеличивается количество комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Ранее часть из них (свыше тысячи) использовалась для того, чтобы «замерять» скорость автомобилей в определённых местах (к примеру, на въезде и на выезде из небольшого населённого пункта) и высчитывать таким образом среднюю скорость движения: в формуле использовалось расстояние между этими точками и потраченное на путь время. В итоге, если показатель превышает допустимый, автовладельцам присылали «письмо счастья».



Система действовала в течение семи лет, чаще всего она использовалась в российских регионах. Это и неудивительно, ведь такой вариант контроля скорости обходится в разы дешевле, так как на определённом участке требуется установить всего две камеры и настроить алгоритм расчёта средней скорости проезжающих под ними машин. А чтобы наказывать за «мгновенное превышение», нужно больше комплексов фиксации нарушений на протяжении того же отрезка пути.

Такой вариант выявления водителей-нарушителей вызывал немало критики со стороны автовладельцев. Против выступали и различные депутаты, но их инициативы, предлагающие запретить такую практику, были отклонены. Дело в том, что за все эти годы в ПДД так и не было внесено понятие «средняя скорость». Соответственно и права наказывать водителей за её превышение возникнуть не могло. Теперь, как сообщает «Коммерсант», этот спорный вариант наказания автомобилистов ушёл в прошлое.



Изначально информация о том, что ГИБДД больше не штрафует автомобилистов за превышение средней скорости, появилась в соцсетях. Позже эти сведения были подтверждены в ответе Генпрокуратуры президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину, который отправлял жалобу на то, что такие санкции незаконны. Теперь изданию в ГУОБДД МВД России ответили, что такая практика больше не применяется.

При этом в ведомстве не стали ни указывать срок, с которого перестали штрафовать водителей за несоблюдение средней скорости, ни объяснять причины, по которым такие наказания больше не применяются. Сообщается, что в российской столице соответствующие постановления о правонарушении не рассылают с августа, а в Московской области – с мая-июня текущего года. Напомним, ранее автовладельцев могли наказать взысканием в размере от 500 до 5 тыс. рублей (в зависимости от превышения).



Отменена ли подобная практика навсегда, пока не ясно. В издании отметили, что ещё в апреле текущего года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минтрансу и Минюсту разработать предложения, которые позволят на законодательном уровне «закрепить ответственность» за превышение автомобилистами средней скорости. Вероятно, в тот момент говорилось о поправках в КоАП, и не исключено, что речь шла о новой редакции документа, которая готовится уже второй год.

Тем временем, функционал дорожных камер, установленных на российских дорогах, продолжит расширяться. Как стало известно в начале этого месяца, в дальнейшем комплексы фиксации нарушений ПДД начнут выявлять и в автоматическом режиме наказывать тех, у кого нет действующего полиса ОСАГО. Также в списке числится и вовремя пройденный техосмотр, но его могут убрать, ведь проверку состояния легковых машин физлиц хотят сделать добровольной.

