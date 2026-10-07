Гибридный Geely Monjaro EM-i с новым салоном едет в Европу

Публичную премьеру евроверсии Geely Monjaro проведут на Парижском автосалоне, который откроется уже через несколько дней. В Старом Свете будут продавать подзаряжаемый гибрид, ожидается, что там модель предложат как с передним, так и с полным приводом.

Этот кроссовер Geely дебютировал еще в 2021 году, в родном Китае он зовется Xingyue L. Местным эксклюзивом паркетник не является – на экспортных рынках, в том числе, в России он известен как Geely Monjaro (вдобавок у нас недавно появился брат Monjaro – Volga K50). Так вот теперь Джили решила расширить географию продаж своего SUV: модель официально появится в Европе. Причем там будет доступен подзаряжаемый гибрид с установкой EM-i, который анонсировали для глобального рынка минувшим летом. Премьера предназначенного для Старого Света Geely Monjaro EM-i состоится в рамках Парижского автосалона, который откроется 12 октября.

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Внешне европейский и «мировой» гибриды в целом повторяют актуальный кроссовер Geely Xingyue L для Китая. А вот интерьер оформлен иначе. Так, вместо сдвоенного табло мультимедиа (у нашего Monjaro оно встроено в переднюю панель, в Поднебесной еще есть варианты с возвышающимися над панелью двумя экранами) внутри экспортных гибридных паркетников установлен один планшет. К слову, кроссовер с аналогичным дисплеем мультимедиа недавно стал доступен и в соседнем Казахстане, причем там пока представлен чисто бензиновый SUV.

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Под центральными дефлекторами обдува глобального гибрида больше нет выстроившихся в ряд клавиш (у казахстанского бензинового Monjaro они сохранились). Зато кнопки появились на тоннеле – вместе с «хрустальной» шайбой. Еще перенесли прикрытый крышкой лоток. Наконец, адресованный зарубежным рынкам Geely Monjaro EM-i лишен традиционного селектора коробки – за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

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Известно, что в основе гибрида лежит платформа GEA Evo, тогда как чисто бензиновый паркетник построен на «тележке» CMA. Про силовую установку европейского Geely Monjaro пока сказано лишь то, что она включает бензиновый турбомотор 1.5, и что на некоторых «старосветских» рынках будет представлена полноприводная версия, то есть с двумя электромоторами.

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Система предназначенного для других регионов кроссовера Geely Monjaro EM-i тоже базируется на турбомоторе 1.5, он выдает 144 л.с. Переднеприводная модификация имеет 163-сильный электромотор и батарею емкостью 18,4 кВт*ч, суммарная отдача установки такого паркетника – 279 л.с. Совокупная мощность системы полноприводного варианта (с двумя электромоторами) – 340 л.с., этой модификации положен аккумулятор на 29,8 кВт*ч.

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Все подробности о Geely Monjaro EM-i для Европы узнаем на следующей неделе. В Старом Свете прием заказов на гибрид откроют в конце октября – начале ноября.