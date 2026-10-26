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Гибридный кроссовер Avatr 07 стартует в России: комплектации и цены

26.10.2026 1104 0 0
Гибридный кроссовер Avatr 07 стартует в России: комплектации и цены

Младший кроссовер Avatr представляет собой последовательный гибрид, то есть ДВС работает только в режиме генератора. На нашем рынке модель предложена с задним или полным приводом.

Премиум-бренд Avatr – это совместный проект компаний Changan, Huawei и CATL. На российский рынок марка официально вышла в 2025 году с эффектными электрическими кроссовером Avatr 11 и седаном Avatr 12. Летом местное подразделение анонсировало младший паркетник с гибридной установкой – Avatr 07. На прошлой неделе был раскрыт состав комплектаций «семерки». Теперь в РФ провели презентацию новинки, объявили цены и дали старт продажам.

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Внешность Avatr 07 оформлена в стиле старших моделей. Среди особенностей дизайна – мудреная головная оптика, безрамочные двери, сделанные в виде узких раздельных полосок задние фонари. При этом у Avatr 07 полноценный пятидверный кузов, тогда как у Avatr 11 крышка багажника поднимается без заднего стекла (как у седана). В Китае модель еще имеет лидар над лобовым стеклом, но у нашей версии его нет. Зато в России для «семерки» тоже предусмотрены камеры вместо привычных наружных зеркал.

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Длина Avatr 07 равна 4825 мм, ширина – 1980 мм, высота в зависимости от исполнения – 1610 или 1620 мм, колесная база – 2940 мм. Для сравнения, длина Avatr 11 составляет 4880 мм, расстояние между осями – 2975 мм.

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В пятиместном салоне Avatr 07 установлены «сплющенный» руль, узкое табло почти на всю ширину передней панели (35,4 дюйма) и крупный основной планшет мультимедийной системы (15,6 дюйма).

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Кроссовер представляет собой последовательный гибрид (REEV), то есть его бензиновая турбочетверка 1.5 (143 л.с.) работает исключительно в режиме генератора. В России Avatr 07 предложен в трех комплектациях, они называются 07_1, 07_3.1 и 07_3.2. Базовый паркетник – заднеприводный, с электромотором мощностью 314 л.с. (333 Нм). Остальные варианты – полноприводные, их два электродвигателя вместе выдают 502 л.с. и 595 Нм. Батарея CATL едина для всех исполнений – емкостью 39,05 кВт*ч. С ней заднеприводный Avatr 07 в электрорежиме проедет 207 км по циклу NEDC, суммарный запас хода – 932 км. С 0 до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 7,1 секунды. Запас хода полноприводных версий «на электричестве» — 197 км (тоже по циклу NEDC), совокупная дальнобойность – 900 км. Первую «сотню» полноприводный кроссовер наберет за 5,5 секунды. Максимальная скорость от версии не зависит – 180 км/ч.

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В списке оборудования самого доступного Avatr 07 значатся: светодиодная оптика, 20-дюймовые диски, панорамная крыша, обогрев лобового стекла, обивка из искусственной кожи, упомянутые выше экраны, голосовой ассистент, подогрев руля и всех кресел, вентиляция передних сидений, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, телематика, видеорегистратор, аудиосистема с 16 динамиками, камеры кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе, система ЭРА-Глонасс и e-SIM российского стандарта, система помощи при парковке с возможностью дистанционного управления со смартфона.

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В полноприводных комплектациях Avatr 07 имеет пневмоподвеску, 21-дюймовые колеса, обивку из натуральной кожи Nappa, передние кресла с массажером и откидными подставками для ног, аудиосистему Meridian с 25 динамиками. Ну а топовый кроссовер отличается теми самыми виртуальными зеркалами вместо традиционных и колесными дисками иного дизайна.

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Рекомендованная цена заднеприводного Avatr 07 в комплектации 07_1 – 6 600 000 рублей. Полноприводный кроссовер в версии 07_3.1 стоит 6 900 000 рублей, в исполнении 07_3.2 – 7 000 000 рублей. Как отметили в компании, первые клиенты, которые приобретут автомобиль до 5.12.2026 г., также получат «пожизненную гарантию», которая «распространяется на высоковольтную тяговую батарею CATL, электродвигатели и контроллеры силового агрегата».

Между тем обозреватель Kolesa.ru уже тестирует Avatr 07. Наш тест-драйв гибридного кроссовера Avatr 07 опубликуем совсем скоро, не пропустите.

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