Gislaved продолжает производство популярной модели Soft Frost 200

Бренд Gislaved, основанный в 1983 году в Швеции, заслуженно имеет репутацию эксперта в производстве шин для сложных условий эксплуатации. Российские автолюбители уже более 20 лет знакомы с шинами Gislaved. Продукция бренда выпускается с соблюдением всех международных стандартов качества на высокотехнологичном оборудовании. Готовые шины проходят строгий контроль качества на всех этапах производства.
Зимние шины Gislaved Soft Frost 200 разработаны для современных автомобилей, оборудованных электронными помощниками торможения и курсовой устойчивости, такими как ABS и ESP. Инновационный ассиметричный рисунок протектора модели повышает эффективность их работы, особенно на поворотах и при маневрах на зимней дороге. Кроме того, на производстве в Калуге используются технологии, которые ранее успешно зарекомендовали себя при производстве премиальных шин.
Модель Gislaved Soft Frost 200 выпускается в размерном ряду от 15 до 19 дюймов для легковых и SUV-автомобилей. Ширина профиля шины варьируется от 175 миллиметров до 265 миллиметров, высота – от 45 до 75. Данная шина является фрикционной, поэтому подойдёт в первую очередь для автомобилистов, которые большую часть поездок совершают в городских условиях.
Основной технологией шины, определяющей её эксплуатационные характеристики, выступает асимметричный рисунок протектора. Ламели внешней плечевой зоны расположены таким образом, чтобы оптимизировать управляемость автомобиля. В то же самое время V-образный рисунок внутренней зоны повышает стойкость к аквапланированию и способствует улучшенному отводу воды и снежной каши из-под колеса.
Автомобиль, оснащённый шинами Gislaved Soft Frost 200, ведёт себя более предсказуемо на скользкой дороге. Сцепление на снежной дороге гарантируют большое количество ламелей и мягкая резиновая смесь, благодаря которым создаются «снежные карманы» и активные грани зацепления. В итоге повышается управляемость автомобиля, тормозной путь сокращается, а разгон становится более динамичным.
Сочетание узких ламелей и выступающих элементов в канавках протектора позволяет уверенно двигаться в условиях мокрого дорожного покрытия. При этом увеличенное пятно контакта позволяет безопасно затормозить в случае экстренной ситуации. Поперечные и наклонные ламели на блоках протектора повышают эффективность работы систем стабилизации, таких как ABS и ESC. Продольные и угловые канавки в рисунке протектора оперативно отводят воду из пятна контакта шины с дорогой, что значительно снижает риск аквапланирования при движении на высокой скорости по мокрой дороге.
Gislaved — это бренд c огромным опытом разработки шин для сложных условий вождения, продукция соответствует высоким международным стандартам качества. Бренд Gislaved был основан в Швеции в 1893 году. На данный момент продукция Gislaved имеет серьёзную производственную и научно-техническую базу, что позволяет постоянно совершенствовать и обновлять ассортимент шин. В России доступны зимние шины для легковых автомобилей и кроссоверов Gislaved Nord Frost 200, Gislaved Soft Frost 200, а также шины для легкогрузовых автомобилей Gislaved Nord Frost Van и Gislaved Nord Frost Van 2.
Шинный бренд Gislaved передан многопрофильному холдингу S8 Capital в рамках покупки российских активов немецкого производителя шин Continental AG, которая состоялась в мае 2023 года, тогда же S8 Capital приобрел одного из крупнейших производителей шин в Центральной и Восточной Европе – АО «Кордиант». В настоящее время на базе АО «Кордиант» идет процесс формирования современного шинного кластера, который предоставит своим потребителям широкий ассортимент продукции, включающий всю продуктовую линейку легковых, легкогрузовых и грузовых шин, отвечающую любым запросам клиентов. Для этого в рамках консолидации шинных активов завод по производству шин в Калуге ООО «Континентал Калуга» переименован в ООО «Кордиант Калуга» и переведен под оперативное управление АО «Кордиант».
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Вы «забыли» сказать, что сырьё для этого завода больше из Европы не поставляется, состав резины совершенно другой, и к настоящему Гиславед эта продукция уже никакого отношения не имеет. А название Гиславед просто отжали у его владельца, компании Континенталь.