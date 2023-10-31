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Gislaved продолжает производство популярной модели Soft Frost 200

31.10.2023 180 1 0

Шинный завод в Калуге готов полностью обеспечить жителей России продукцией бренда Gislaved к зимнему сезону. Одной из наиболее популярных моделей в линейке производителя является на сегодняшний день шина Soft Frost 200.

Бренд Gislaved, основанный в 1983 году в Швеции, заслуженно имеет репутацию эксперта в производстве шин для сложных условий эксплуатации. Российские автолюбители уже более 20 лет знакомы с шинами Gislaved. Продукция бренда выпускается с соблюдением всех международных стандартов качества на высокотехнологичном оборудовании. Готовые шины проходят строгий контроль качества на всех этапах производства.

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Зимние шины Gislaved Soft Frost 200 разработаны для современных автомобилей, оборудованных электронными помощниками торможения и курсовой устойчивости, такими как ABS и ESP. Инновационный ассиметричный рисунок протектора модели повышает эффективность их работы, особенно на поворотах и при маневрах на зимней дороге. Кроме того, на производстве в Калуге используются технологии, которые ранее успешно зарекомендовали себя при производстве премиальных шин.

Модель Gislaved Soft Frost 200 выпускается в размерном ряду от 15 до 19 дюймов для легковых и SUV-автомобилей. Ширина профиля шины варьируется от 175 миллиметров до 265 миллиметров, высота – от 45 до 75. Данная шина является фрикционной, поэтому подойдёт в первую очередь для автомобилистов, которые большую часть поездок совершают в городских условиях.

Основной технологией шины, определяющей её эксплуатационные характеристики, выступает асимметричный рисунок протектора. Ламели внешней плечевой зоны расположены таким образом, чтобы оптимизировать управляемость автомобиля. В то же самое время V-образный рисунок внутренней зоны повышает стойкость к аквапланированию и способствует улучшенному отводу воды и снежной каши из-под колеса.

Автомобиль, оснащённый шинами Gislaved Soft Frost 200, ведёт себя более предсказуемо на скользкой дороге. Сцепление на снежной дороге гарантируют большое количество ламелей и мягкая резиновая смесь, благодаря которым создаются «снежные карманы» и активные грани зацепления. В итоге повышается управляемость автомобиля, тормозной путь сокращается, а разгон становится более динамичным.

Сочетание узких ламелей и выступающих элементов в канавках протектора позволяет уверенно двигаться в условиях мокрого дорожного покрытия. При этом увеличенное пятно контакта позволяет безопасно затормозить в случае экстренной ситуации. Поперечные и наклонные ламели на блоках протектора повышают эффективность работы систем стабилизации, таких как ABS и ESC. Продольные и угловые канавки в рисунке протектора оперативно отводят воду из пятна контакта шины с дорогой, что значительно снижает риск аквапланирования при движении на высокой скорости по мокрой дороге.

Gislaved — это бренд c огромным опытом разработки шин для сложных условий вождения, продукция соответствует высоким международным стандартам качества. Бренд Gislaved был основан в Швеции в 1893 году. На данный момент продукция Gislaved имеет серьёзную производственную и научно-техническую базу, что позволяет постоянно совершенствовать и обновлять ассортимент шин. В России доступны зимние шины для легковых автомобилей и кроссоверов Gislaved Nord Frost 200, Gislaved Soft Frost 200, а также шины для легкогрузовых автомобилей Gislaved Nord Frost Van и Gislaved Nord Frost Van 2.

Шинный бренд Gislaved передан многопрофильному холдингу S8 Capital в рамках покупки российских активов немецкого производителя шин Continental AG, которая состоялась в мае 2023 года, тогда же S8 Capital приобрел одного из крупнейших производителей шин в Центральной и Восточной Европе – АО «Кордиант». В настоящее время на базе АО «Кордиант» идет процесс формирования современного шинного кластера, который предоставит своим потребителям широкий ассортимент продукции, включающий всю продуктовую линейку легковых, легкогрузовых и грузовых шин, отвечающую любым запросам клиентов. Для этого в рамках консолидации шинных активов завод по производству шин в Калуге ООО «Континентал Калуга» переименован в ООО «Кордиант Калуга» и переведен под оперативное управление АО «Кордиант».

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шины и диски авто и технологии заводы

 

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1 комментарий
01.11.2023 00:19
Papirus

Вы «забыли» сказать, что сырьё для этого завода больше из Европы не поставляется, состав резины совершенно другой, и к настоящему Гиславед эта продукция уже никакого отношения не имеет. А название Гиславед просто отжали у его владельца, компании Континенталь.

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