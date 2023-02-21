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Глава Mercedes-Benz анонсировал презентацию четырёх новинок до конца года

21.02.2023 109 0 0

Немецкая компания готовит к дебюту автомобили компактного семейства нового поколения, которые входят в направление Entry Luxury. Ранее стало известно, что оно будет включать в себя всего четыре модели.

Mercedes-Benz рассекретил свою стратегию в мае прошлого года: речь идёт о том, что более 75% инвестиций предполагается направлять на разработку и выпуск автомобилей класса C и выше – это направления Top-End Luxury и Core Luxury. Тогда же стало известно о том, что производитель собирается упростить линейку автомобилей начального уровня, этому направлению присвоили наименование Entry Luxury.

Тизер новинки Mercedes-Benz сегмента Entry Luxury

Как ещё раз подчеркнул генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус, которого цитирует Automotive News Europe, компания продолжит инвестировать средства в разработку и выпуск компактных автомобилей, однако основной фокус всё же будет смещён на «модели, которые, являются наиболее успешными во всем мире». Сообщается, что новинки Entry Luxury будут показаны до конца текущего года, более точных сроков пока нет. При этом, скорее всего, их презентуют в статусе концептов (или же нас вовсе подразнят тизерами), а дебют первой серийной модели может состояться уже в 2024-м.

На фото: актуальный Mercedes-Benz CLA

Компактное семейство Mercedes-Benz будет включать в себя не семь, как сейчас, а всего четыре модели. Какие именно автомобили канут в Лету, а какие – получат путёвку в будущее, официально пока не сообщается. Зарубежные СМИ предполагают, что в списке кандидатов на вылет числятся хэтчбек и седан A-Class, а также B-Class – не исключено, что их снимут с производства после 2025 года. В результате остаться в семействе могут CLA, CLA Shooting Brake, GLA и GLB.

Ещё один вариант предполагает, что универсал CLA тоже покинет конвейер, а в линейку «компактов» пополнит «младший брат» G-Class: очередной виток слухов о возможном появлении такой модели появился совсем недавно. Предполагается, что у такой новинки будут варианты как с двигателями внутреннего сгорания, так и с полностью электрической силовой установкой. На рынок этот небольшой SUV может выйти в 2026 году.

На фото: актуальный Mercedes-Benz GLA

По предварительным данным, в основу всех четырёх компактных моделей ляжет новая платформа MMA (Mercedes Modular Architecture), на которой смогут базироваться и электромобили, и варианты с ДВС. Это позволит компании выпускать гибридные версии своих моделей до тех пор, пока это будет разрешено в Европе. Как сообщалось ранее, представители сегмента Entry Luxury получат расширенный комплекс современного оборудования и новую операционную систему MB.OS. В результате стоимость моделей нового поколения может оказаться ощутимо выше по сравнению с актуальными ценниками «компактов».

На фото: актуальный Mercedes-Benz GLB

Как стало известно ранее, к 2030 году Mercedes-Benz собирается полностью отказаться от «углеводородных» моделей в тех регионах, где будет в том числе развитая зарядная инфраструктура. Соответствовать условиям точно сможет Европа и, вероятно, Северная Америка, Китай, Япония, Южная Корея. В компании решили, что в результате маркировка электрических моделей литерами EQ в дальнейшем потеряет смысл, так что после 2024-го её перестанут использовать для обозначения новых моделей.

Кроме того, в начале текущего месяца Kolesa.ru сообщал о том, что, по слухам, в течение десятилетия количество кузовных разновидностей у бренда сократится с нынешних 33 до 14. Ожидается, что производство универсалов С-класса завершится в 2028 году, универсалов Е-класса – в 2030-м. По данным инсайдеров, Mercedes-Benz CLA Shooting Brake третьего поколения появится в 2025 году, преемника у него не будет.

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