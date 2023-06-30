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GM и SAIC готовятся запустить бюджетник с необычным дизайном

30.06.2023 78 0 0

Покупателям предложат электрический пятиместный микровэн под маркой Baojun. По предварительным данным, у новинки будет два варианта батареи.

Бренд Baojun был создан концернами General Motors и SAIC в 2011 году специально для Поднебесной. Изначально под этой маркой выпускали простенькие дешевые легковушки, затем гамму пополнили более «статусные» кроссоверы, минивэн, лифтбек и универсал. Но, что любопытно, из некогда суперуспешного проекта Baojun превратился в середнячка, если не аутсайдера китайского рынка, продажи обрушились. А ведь когда-то паркетник Baojun 510 возглавлял список самых популярных SUV страны! В общем, теперь бренд трансформируют – он переключается на доступные компактные электрички. Так, в минувшем месяце в Китае стартовал миникросс Baojun Yep с обликом в стиле Suzuki Jimny. А скоро китайским клиентам предложат «зеленый» микровэн Baojun Yunduo.

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У новинки необычная внешность. Особенности – обтекаемый кузов, выступающий вперед бампер с интегрированными блоками основных фар (выше расположена диодная полоска ходовых огней), выдвижные ручки дверей и небольшие задние фонари, объединенные между собой функциональной плашкой. По габаритам Baojun Yunduo сопоставим с хэтчами гольф-класса: длина «китайца» равна 4295 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1652 мм, колесная база – 2700 мм.

Фирменных фото интерьера еще нет, но и так видно, что внутри установили отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. Также объявлено, что микровэн имеет полноценный пятиместный салон.

Технические характеристики производитель пока не раскрыл. Впрочем, про движок мы уже знаем, благодаря «утечке» минпрома КНР: Baojun Yunduo сертифицирован с единственным 136-сильным электромотором (скорее всего, он расположен на задней оси). Некоторые китайские профильные медиа пишут, что микровэн будет доступен с двумя вариантами батареи – емкостью 37,9 и 50,6 кВт*ч. Первой должно хватить примерно на 360 км пути, запас хода топ-версии якобы составит около 460 км.

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В Китае продажи Baojun Yunduo начнутся в ближайшее время. Местные СМИ прочат модели стартовый ценник в 120 000 юаней, что эквивалентно примерно 1 440 000 рублей по актуальному курсу.

Отметим, бензиновые паркетники Baojun 510 и Baojun 530 впоследствии перевоплотились в Chevrolet Groove и Captiva соответственно. Таким образом, есть шанс, что в будущем электрокар Baojun Yunduo тоже получит галстук-бабочку и отправится покорять небогатые рынки.

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