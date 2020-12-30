GM отзывает крупную партию внедорожников и пикапов: плохая сборка и дребезг

Вышеозначенные автомобили могут оснащаться передним трёхместным рядом кресел, и, судя по масштабу отзыва, эта опция очень популярна у американских потребителей. Например, на Chevrolet Tahoe она стоит всего 250 долларов и благодаря ей вместимость внедорожника увеличивается до 9 человек — почти микроавтобус! Вдобавок эта опция убирает массивный центральный тоннель спереди и позволяет попасть на место водителя через правую, пассажирскую дверь. Если же центральное переднее сиденье не используется, его спинку можно опустить на подушку и пользоваться подстаканниками на тыльной стороне — в общем, удобная вещь.

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Так вот в августе этого года сотрудники джи-эмовского завода Форт-Уэйн, что в штате Индиана, обнаружили на двух машинах незакреплённый ремень безопасности центрального переднего кресла. Этот узел поставляет корпорация Lear, крупный американский производитель автокомпонентов. В ходе совместного расследования были выявлены четыре жалобы на незакреплённый ремень со стороны потребителей и принято решение об отзыве — владельцев находящихся в группе риска машин начнут приглашать на сервис в феврале.



Впрочем, имеющаяся на сайте Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA) методичка позволяет владельцам самостоятельно понять, нуждается их машина в ремонте или нет. Необходимо сдвинуть максимально вперёд оба боковых передних кресла и установить их спинки максимально близко к вертикали. Таким образом вы получите доступ к креплениям ремня центрального кресла справа и слева. Если крепёжные болты не затянуты или отсутствуют, то надо ехать на сервис.



Механикам предписано также три раза с силой дёрнуть за ремень справа и слева, чтобы убедиться, что крепление исправно, даже если внешних признаков дефекта нет. Ну а если ремень не закреплён совсем, то его металлический наконечник будет дребезжать при езде внутри сиденья — это самый верный признак неисправности. Ремонтные работы, если таковые понадобятся, сведутся к надлежащему закреплению ремня, но для этого может понадобиться специнструмент и частичная разборка узла, так что эту операцию лучше доверить специалистам.

