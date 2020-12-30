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  • GM отзывает крупную партию внедорожников и пикапов: плохая сборка и дребезг

GM отзывает крупную партию внедорожников и пикапов: плохая сборка и дребезг

30.12.2020 86 0 0

Под отзыв попали 624 216 проданных в США представителей последнего поколения рамных автомобилей Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, GMC Sierra и GMC Yukon XL. На них необходимо проверить надёжность креплений ремня безопасности переднего центрального пассажирского кресла.

 

Вышеозначенные автомобили могут оснащаться передним трёхместным рядом кресел, и, судя по масштабу отзыва, эта опция очень популярна у американских потребителей. Например, на Chevrolet Tahoe она стоит всего 250 долларов и благодаря ей вместимость внедорожника увеличивается до 9 человек — почти микроавтобус! Вдобавок эта опция убирает массивный центральный тоннель спереди и позволяет попасть на место водителя через правую, пассажирскую дверь. Если же центральное переднее сиденье не используется, его спинку можно опустить на подушку и пользоваться подстаканниками на тыльной стороне — в общем, удобная вещь.

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Так вот в августе этого года сотрудники джи-эмовского завода Форт-Уэйн, что в штате Индиана, обнаружили на двух машинах незакреплённый ремень безопасности центрального переднего кресла. Этот узел поставляет корпорация Lear, крупный американский производитель автокомпонентов. В ходе совместного расследования были выявлены четыре жалобы на незакреплённый ремень со стороны потребителей и принято решение об отзыве — владельцев находящихся в группе риска машин начнут приглашать на сервис в феврале.

Впрочем, имеющаяся на сайте Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA) методичка позволяет владельцам самостоятельно понять, нуждается их машина в ремонте или нет. Необходимо сдвинуть максимально вперёд оба боковых передних кресла и установить их спинки максимально близко к вертикали. Таким образом вы получите доступ к креплениям ремня центрального кресла справа и слева. Если крепёжные болты не затянуты или отсутствуют, то надо ехать на сервис.

Механикам предписано также три раза с силой дёрнуть за ремень справа и слева, чтобы убедиться, что крепление исправно, даже если внешних признаков дефекта нет. Ну а если ремень не закреплён совсем, то его металлический наконечник будет дребезжать при езде внутри сиденья — это самый верный признак неисправности. Ремонтные работы, если таковые понадобятся, сведутся к надлежащему закреплению ремня, но для этого может понадобиться специнструмент и частичная разборка узла, так что эту операцию лучше доверить специалистам.

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