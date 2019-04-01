GM выкупает российские заводы Ford: чиновники пересядут на Cadillac, полиция – на Camaro

В последние дни марта Ford сделал достаточно резонансное заявление о своём уходе с российского рынка легковушек. Да не простом уходе, а закрытии заводов во Всеволожске и Набережных Челнах. Сегодня стала известна еще более сенсационная новость: Ford действительно уходит из России, но на его заводах будут выпускать автомобили GM!

General Motors, в связи с санкциями прекративший производство автомобилей в Санкт-Петербурге еще в 2015 году, возвращается, да еще как! По предварительной информации, американский гигант пришел к соглашению с партнёром Ford – российской компанией Sollers. В рамках нового сотрудничества во Всеволожске и Набережных Челнах, а также на старом заводе GM под Санкт-Петербургом начнётся сборка целого ряда автомобилей концерна. Пока известно, что речь идёт о моделях Chevrolet и Cadillac.

Стоит отметить, что автомобили будут предназначены не только (и не столько) для обычных граждан, а будут поставляться в государственные учреждения и ведомства. По слухам, договорились не столько представители Соллерса и GM, а непосредственные руководители правительств РФ и США. В рамках соглашения было установлено, что сразу после запуска производства в ближайшие полгода российские чиновники пересядут на легковые модели Cadillac, сотрудники МЧС и спецслужб – на Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade, а полицейские получат спецавтомобили преследования в виде Chevrolet Camaro и Corvette! Соответствующие указы уже сегодня, 1 апреля, опубликованы на сайте правительства России.