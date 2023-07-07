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  • GMC Canyon AT4X AEV Edition: дорожный просвет в 31 см и стандартная техника

GMC Canyon AT4X AEV Edition: дорожный просвет в 31 см и стандартная техника

07.07.2023 86 0 0

Предназначенная для бездорожья модификация среднеразмерного пикапа американской марки появится на домашнем рынке в следующем году.

Пикап GMC Canyon является близнецом Chevrolet Colorado, оба бренда принадлежат американскому концерну General Motors. Актуальный грузовик Колорадо дебютировал в конце июля прошлого года, а очередь родственного GMC Canyon третьего поколения настала в середине следующего месяца. Тогда стало известно, что роль топового варианта  исполняет AT4X. Теперь компания рассекретила нового «внедорожного зверя» – Canyon AT4X AEV Edition.

На фото: GMC Canyon AT4X AEV Edition

Новая модификация получила ряд обновок, ориентированных на бездорожье. Одним из наиболее заметных изменений являются колёсные диски с бедлоками; они обуты в большие шины Goodyear Wrangler Territory MT размером 35 дюймов. Ещё у GMC Canyon AT4X AEV Edition весьма внушительный дорожный просвет, он составляет 310 мм. Для сравнения, у стандартного исполнения AT4X этот показатель равен 271 мм. Углы въезда, съезда и рампы у спецверсии пикапа равны 38,2, 26,0 и 26,9 градуса соответственно (у обычного топового варианта – 36,9, 25,0 и 24,5 градуса соответственно).

Кроме того, подготовленный для бездорожья среднеразмерный пикап оснастили прочными стальными бамперами, а спереди ещё установили лебёдку; также яркими элементами являются красные крюки для буксировки. Внедорожная версия грузовика получила специальные расширители крыльев AEV (кстати, название подразделения расшифровывается как American Expedition Vehicles).

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Интерьер GMC Canyon AT4X AEV Edition тоже получил свою порцию обновок, речь идёт, в частности, о специальных «всепогодных» напольных ковриках, вспомогательных переключателях и подголовниках с вышитым наименованием спецверсии. В остальном салон штатный, так что здесь можно увидеть 11-дюймовый виртуальный щиток приборов, а также тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 11,3 дюйма.

Техника у представленного «внедорожного зверя» стандартная: напомним, все версии оснащаются безальтернативной бензиновой турбочетвёркой объёмом 2,7 литра, её отдача равна 314 л.с., а максимальный крутящий момент – 583 Нм (стоит отметить, что у родственного Chevrolet Colorado есть менее мощные версии). Этот двигатель работает в комплекте только с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. Привод у актуального GMC Canyon может быть либо задним, либо полным; задний мост неразрезной и подвешен на рессорах.

На фото: GMC Canyon AT4X Edition 1
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На фото: GMC Canyon AT4X Edition 1
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Грузоподъёмность пикапа Canyon (в зависимости от исполнения) варьируется в диапазоне от 458 до 744 кг. Откидной борт грузовика может быть оборудован вещевым лотком с крышкой, а также дренажными отверстиями для слива воды, подстаканниками и измерительной линейкой, которая нанесена на главную кромку.

На фото: салон GMC Canyon AT4X Edition 1

В компании пока что не рассекретили цену GMC Canyon AT4X AEV Edition, который должен появиться на американском рынке в 2024 году. На сегодняшний день стоимость Canyon AT4X 2023 модельного года составляет почти 57 тыс. долларов; ожидается, что за «внедорожного зверя» дилеры попросят более 60 тыс. долларов.

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