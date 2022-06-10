Законы ×
  • Год – слишком дорого: срок действия полиса ОСАГО в РФ могут изменить

Год – слишком дорого: срок действия полиса ОСАГО в РФ могут изменить

10.06.2022 37 0 0

Минимальный срок действия страховки для российских автомобилистов предлагают сократить до месяца, максимальный – год – оставят прежним.

 

Для автовладельцев в РФ одним из обязательных документов остаётся полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), его необходимо предъявлять по требованию сотрудников ГИБДД в бумажном или электронном виде (в будущем – в виде QR-кода в мобильном приложении). Сейчас срок действия «водительской страховки» един, он составляет один год.

Исключения есть: оформить полис на один, три или шесть месяцев можно, но только на автомобили, зарегистрированные в другой стране. Изменить нынешние нормы, касающиеся ОСАГО, предлагают депутаты фракции ЛДПР. Они разработали законопроект, согласно которому срок действия договора «автогражданки» должен быть установлен на разные сроки – от одного месяца до одного года.

Документ и пояснительную записку к нему опубликовал замглавы партии Ярослав Нилов в своём telegram-канале. Инициаторы указывают на то, что собственникам машин, зарегистрированных в РФ, тоже может быть нужен полис ОСАГО, срок действия которого длится менее года, к примеру, для поездки, либо для перегона автомобиля в другой город.

Они считают, что часть водителей в таких случаях могут счесть, что выгоднее окажется заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО (размер взыскания – 800 рублей, с учётом 50-процентной скидки – 400 рублей), в случае проверки документов. Ведь средняя цена годовой страховки в стране превышает 5,6 тыс. рублей. Напомним, недавно стало известно о том, что в мае средний ценник полиса для легковых автомобилей физлиц увеличился по сравнению с январем на 400 рублей (на 7%).

В пояснительной записке говорится о том, что возможность купить полис «автогражданки» с более коротким сроком действия позволит «снизить количество случаев использования транспортных средств без заключения их владельцами договоров ОСАГО». Отметим, в случае ДТП, пострадавшей стороне оказывается сложнее взыскать ущерб с виновника без страховки: компенсации приходится добиваться через суд.

Цены «автогражданки» растут на фоне увеличения размера выплат и удорожания стоимости восстановительного ремонта. Напомним, за последние месяцы часть компаний отказались от ведения бизнеса в РФ, у других появились проблемы с логистикой, проблемы вызывает и нестабильность валютных курсов. Всё это однозначно сказалось на рынке автозапчастей, где был зафиксирован дефицит части оригинальных деталей, а также ощутимый рост цен на продукцию.

Сейчас в РФ в рамках ОСАГО действует приоритет натуральной формы возмещения ущерба над денежными выплатами. В случае ремонта СТО не имеют права использовать «бэушные» детали, хотя исключения бывают, но для этого нужно отдельное соглашение с клиентом. При этом иногда страховая компания не может отремонтировать автомобиль, к примеру, если СТО, с которой заключён договор, находится слишком далеко от места регистрации автовладельца. Тогда используется денежная выплата, которая рассчитывается с учётом износа в соответствии с единым справочником средней стоимости запасных частей, нормочасов и материалов. Стоит отметить, что пока что недавний рост стоимости деталей в документе не учитывается, хотя скоро его планируют переписать.

Россия авто и общество законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Чтобы тормоза работали стабильно: что такое дополнительный вакуумный насос и как он работает Принято считать, что в любом автомобиле источником вакуума для работы тормозов и разных вспомогательных приводов является впускной коллектор. Поэтому о существовании отдельного вакуумного на... 321 0 1 09.06.2022
Статьи / Авто недели Конкурент S-class по цене Solaris: стоит ли покупать Hyundai Equus II за 1,5 миллиона Многие их тех, кто выбирает седан за миллион-полтора, мечтают, чтобы он был как можно более статусным и премиальным. Если уж не Lexus ES, то хотя бы Toyota Camry. Если уж не Camry, то хотя... 3385 2 2 08.06.2022
Статьи / Авто и общество Платишь только когда едешь: что такое каско в движении, и как это работает Нынешняя экономическая ситуация не располагает к крупным тратам. И именно в это время дорогое имущество как никогда нужно защитить и сохранить. Но как быть, если страхование автомобиля по ка... 392 0 0 07.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 25608 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 11663 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 11188 12 44 29.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings