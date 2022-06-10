Год – слишком дорого: срок действия полиса ОСАГО в РФ могут изменить

Для автовладельцев в РФ одним из обязательных документов остаётся полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), его необходимо предъявлять по требованию сотрудников ГИБДД в бумажном или электронном виде (в будущем – в виде QR-кода в мобильном приложении). Сейчас срок действия «водительской страховки» един, он составляет один год.



Исключения есть: оформить полис на один, три или шесть месяцев можно, но только на автомобили, зарегистрированные в другой стране. Изменить нынешние нормы, касающиеся ОСАГО, предлагают депутаты фракции ЛДПР. Они разработали законопроект, согласно которому срок действия договора «автогражданки» должен быть установлен на разные сроки – от одного месяца до одного года.

Документ и пояснительную записку к нему опубликовал замглавы партии Ярослав Нилов в своём telegram-канале. Инициаторы указывают на то, что собственникам машин, зарегистрированных в РФ, тоже может быть нужен полис ОСАГО, срок действия которого длится менее года, к примеру, для поездки, либо для перегона автомобиля в другой город.



Они считают, что часть водителей в таких случаях могут счесть, что выгоднее окажется заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО (размер взыскания – 800 рублей, с учётом 50-процентной скидки – 400 рублей), в случае проверки документов. Ведь средняя цена годовой страховки в стране превышает 5,6 тыс. рублей. Напомним, недавно стало известно о том, что в мае средний ценник полиса для легковых автомобилей физлиц увеличился по сравнению с январем на 400 рублей (на 7%).

В пояснительной записке говорится о том, что возможность купить полис «автогражданки» с более коротким сроком действия позволит «снизить количество случаев использования транспортных средств без заключения их владельцами договоров ОСАГО». Отметим, в случае ДТП, пострадавшей стороне оказывается сложнее взыскать ущерб с виновника без страховки: компенсации приходится добиваться через суд.



Цены «автогражданки» растут на фоне увеличения размера выплат и удорожания стоимости восстановительного ремонта. Напомним, за последние месяцы часть компаний отказались от ведения бизнеса в РФ, у других появились проблемы с логистикой, проблемы вызывает и нестабильность валютных курсов. Всё это однозначно сказалось на рынке автозапчастей, где был зафиксирован дефицит части оригинальных деталей, а также ощутимый рост цен на продукцию.

Сейчас в РФ в рамках ОСАГО действует приоритет натуральной формы возмещения ущерба над денежными выплатами. В случае ремонта СТО не имеют права использовать «бэушные» детали, хотя исключения бывают, но для этого нужно отдельное соглашение с клиентом. При этом иногда страховая компания не может отремонтировать автомобиль, к примеру, если СТО, с которой заключён договор, находится слишком далеко от места регистрации автовладельца. Тогда используется денежная выплата, которая рассчитывается с учётом износа в соответствии с единым справочником средней стоимости запасных частей, нормочасов и материалов. Стоит отметить, что пока что недавний рост стоимости деталей в документе не учитывается, хотя скоро его планируют переписать.

