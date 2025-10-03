Авто и технологии ×
Головной автополигон Mercedes-Benz получил новый центр испытаний светотехники

03.10.2025

Тестовый полигон компании Mercedes-Benz в Иммендингене (Германия, земля Баден-Вюртемберг) считается одним из самых новых и передовых в мире. На днях здесь заработал корпус для испытаний светотехники автомобилей, заодно пресс-служба Mercedes-Benz рассказала и показала, как вообще устроен этот полигон.

Строительство автополигона Иммендингене началось в 2015 году, официальное открытие состоялось в сентябре 2018 года — на нём присутствовали тогдашняя канцлер Германии Ангела Меркель и тогдашний глава концерна Daimer Дитер Цетше. На момент открытия полигона объём инвестиций в него составил всего 200 млн евро — смешная сумма с учётом площади 5,8 км2, нескольких тестовых зон и целого инженерного городка с десятками корпусов. После открытия полигон успел получить ряд обновлений и дополнений, они увеличили объём инвестиций до 400 млн евро.

Дитер Цетше, Ангела Меркель и Томас Штробль (заместитель премьер-министра земли Баден-Вюртемберг) на открытии автополигона в Иммендингене 19 сентября 2018 года

Общая протяжённость тестовых дорог полигона в Иммендингене составляет 86 км, здесь есть скоростная трасса с профилированными виражами, серпантины, гигантский асфальтовый пятак для доводки управляемости, внедорожная трасса и комплекс неровных дорог для проверки плавности хода. Любопытно, что ресурсные испытания на неровных дорогах проходят в беспилотном режиме, чтобы не вредить здоровью водителей-испытателей.

В постоянный штат сотрудников полигона входят 250 человек, а приезжих/временных может быть до 2100 человек. В инфраструктуру входят более 100 зарядных терминалов для электромобилей и plug-in гибридов, 12 заправочных станций для «углеводородных» машин, есть собственная пожарная и спасательная части.

Автополигон органично вписан в естественный природный ландшафт, вырубленные при строительстве деревья были компенсированы новыми посадками. Лишнюю зелень съедают пасущиеся на территории полигона овцы, которых охраняют ламы, и яки. На территории полигона также обитают различные краснокнижные насекомые и животные, за ними присматривают и оберегают.

Центр испытаний светотехники
Новейшее приобретение полигона в Иммендингене — центр испытаний светотехники, его стоили два года и потратили всего 10,5 млн евро. Центр расположен в крытом корпусе длиной 135 м, шириной 14 м и высотой 8 м, то есть испытания можно проводить в любое время суток и при любой погоде, одновременно в работе здесь могут находиться пять автомобилей. Внутри воспроизведена типичная старая региональная дорога со светоотражающими столбиками и муляжами пешеходов — их расположение, конечно, можно менять.

Каждая тестовая зона полигона (всего их более 30) имеет своего цифрового двойника, то есть до натурных испытаний можно провести полный комплекс виртуальных испытаний, чтобы сэкономить время и силы сотрудников.

Для проверки чувствительности датчиков электронных систем автомобиля при ярком освещении испытатели применяют так называемое искусственное солнце — мощный прожектор, какой обычно используется на арктических судах для обнаружения айсбергов. Для имитации дождя есть разнообразные стационарные и подвижные разбрызгиватели воды. Одним словом, загляденье, а не полигон — чисто, зелено, современно.

