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  • Голубая мечта: Manhart MH3 650 Touring на базе полноприводного универсала BMW M3

Голубая мечта: Manhart MH3 650 Touring на базе полноприводного универсала BMW M3

15.06.2023 104 0 0

Германское тюнинг-ателье Manhart Performance комплексно доработало представленный в прошлом году спортивный универсал BMW M3 Touring и сделало его похожим на грядущую заводскую версию CS, самую мощную в гамме, при этом версия от Manhart на 100 л.с. мощнее заводской.

В мае тюнинг-ателье Manhart представило свой «заряженный» Range Rover Sport SV, это случилось за две недели до премьеры одноимённой заводской версии. Теперь такой же трюк специалисты Manhart проделали с грядущим BMW M3 CS Touring, но на этот раз дали новинке собственное имя Manhart MH3 650 Touring — цифра 650, как водится, указывает на максимальную мощностью двигателя.

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Заводской BMW M3 Touring дебютировал в июне прошлого года — прежде BMW не предлагала М3 в кузове универсал, и поклонники BMW встретили эту модель с большим энтузиазмом. В январе этого года BMW представила наиболее мощный в гамме седан M3 CS, а в мае фотошпионы застукали на тестах аналогичный универсал BMW M3 CS Touring — его премьера, очевидно, не за горами, и он, скорее всего, по части техники будет идентичен седану, то есть получит форсированную до 550 л.с 3,0-литровую бензиновую «битурбошестёрку» S58.

В обычном BMW M3 Touring тот же двигатель выдаёт максимальные 510 л.с и 650 Нм, а Manhart с помощью нового блока управления MHtronik Powerbox поднимает отдачу до 650 л.с. и 800 Нм. Вдобавок установлена новая выпускная система с глушителями Remus, коллекторами HJS и 100-миллиметровыми наконечниками Manhart. Подвеска занижена и перенастроена с помощью регулируемых пружин H&R.

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Особенностями заводского седана BMW M3 CS являются развитый аэродинамический обвес и капот с контрастными чёрными полосами. Manhart снабдила аналогичными элементами свой MH3 650 Touring и дополнительными, авторскими штрихами: в комплект, выполненный из углепластика, входят новые прореженные решётки для фирменных ноздрей BMW, более агрессивный передний бампер со сплиттером и боковыми канардами, расширенные пороги, накладки на воздуховоды в передних крыльях, новые корпуса зеркал, новый спойлер на багажной двери и крыша, покрытая чёрной плёнкой под карбон. Довершают образ ажурные чёрные кованые колёса Yido Performance со вставками в цвет кузова — 20-дюймовые на передней оси и 21-дюймовые на задней.

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Интерьер BMW M3 Touring уже с завода имеет щедрый углепластиковый декор, но дизайнеры Manhart и здесь нашли что улучшить, а именно украсили чёрный потолок россыпью светодиодов, имитирующих звёздное небо. На пол уложены мягкие коврики с логотипами Manhart.

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Цены и динамические характеристики Manhart MH3 650 Touring на сайте ателье не опубликованы. Заводской BMW M3 Touring сейчас стоит в Германии от 101 300 евро, он разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с, максимальная скорость — 250 км/ч, с опциональным пакетом M Driver's Package — 280 км/ч.

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