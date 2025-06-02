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«Горячий» кроссовер: Volkswagen, вероятно, готовит новый Tiguan R

02.06.2025 49 0 0

Ожидается, что этот «заряженный» SUV появится до того, как подразделение VW R станет полностью «зелёным» суббрендом.

Немецкая марка Volkswagen выпускает свой кроссовер Tiguan с 2007 года, а актуальное третье поколение было представлено осенью 2023-го. Стоит отметить, что смена генерации заметно подстегнула продажи модели: так, по данным Jato Dynamics, дилеры в Европе реализовали за первую треть 2025-го 65 679 экземпляров, что на 41% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Отметим, у предшественника была «горячая» версия с прибавкой в виде литеры R к названию, тогда как у «третьего» Тигуана такого варианта на данный момент нет.

На фото: актуальный кроссовер Volkswagen Tiguan eHybrid R-Line

Как сообщает австралийское издание CarExpert, новый Volkswagen Tiguan R, вероятно, уже находится в разработке. На это намекнул глава отдела продаж и маркетинга Volkswagen R Педро Мартинес Диас, который присутствовал на презентации обновлённого Golf R в Австралии. «Tiguan R пользовался большим успехом в Европе и Австралии… посмотрим», – отметил он в ходе интервью, отвечая на вопрос о возможности появления соответствующей новинки.

Немецкий производитель несколько лет назад рассказал о своём плане, согласно которому к 2030 году в списке «заряженных» моделей с литерой R окажутся только электромобили. Судя по всему, пока что он в силе, несмотря на недостаточно высокий спрос на «зелёные» модели на большинстве основных рынков. Тем не менее, новый Volkswagen Tiguan R, скорее всего, появится до указанного срока. Предположительно, у него будет «начинка» с ДВС.

На фото: эмблема Volkswagen R

У «горячего» предшественника, дебютировавшего в 2020-м, под капотом располагался 2,0-литровый турбомотор, отдача которого составляла 320 л.с., а максимальный крутящий момент был равен 420 Нм. В пару этому двигателю полагалась семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, модели была положена фирменная система полного привода 4Motion. Производство «заряженного» варианта было прекращено в 2023 году.

На фото: отправленный в отставку Volkswagen Tiguan R

У актуального Volkswagen Tiguan, предлагаемого в Европе, самой мощной версией является подключаемый гибрид eHybrid в спортивном кузове R-Line. В состав системы входит батарея ёмкостью 19,7 кВт*ч и 177-сильный мотор TSI объёмом 1,5 литра, работающий в тандеме с шестиступенчатой коробкой передач eDSG со встроенным электромотором. Совокупная отдача – 272 л.с. Запас хода при движении только на электротяге равен 100 км, а суммарная дальнобойность составляет около 1000 км.

В США топовым является исполнение Volkswagen Tiguan SEL R-Line Turbo, оно дебютировало в апреле 2025-го. Такой кроссовер оснащается «неэлектрифицированной» модернизированной 2,0-литровой турбочетвёркой, мощность которой равна 271 л.с. В пару этому мотору положена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с подрулевыми переключателями.

В случае если руководство Volkswagen действительно даст «зелёный свет» проекту нового Tiguan R, за покупателей на европейском рынке ему, вероятно, придётся побороться с дебютировавшим в прошлом месяце кроссовером Toyota RAV4 GR Sport с 304-сильной PHEV-установкой.

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