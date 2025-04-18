«Заряженный» Volkswagen Tiguan SEL R-Line Turbo: подросшая мощность и оснащение побогаче

Новая версия кроссовера немецкой марки дебютировала в рамках автосалона в Нью-Йорке. На американский рынок «подогретый» SUV выйдет осенью 2025 года.

Компания Volkswagen показала кроссовер Tiguan нового поколения, предназначенный для Северной Америки, осенью 2024-го. Теперь немецкий производитель решил расширить семейство модели в Штатах за счёт «заряженной» версии Volkswagen Tiguan SEL R-Line Turbo, которая отличается за счёт увеличенной мощности мотора, визуальных изменений, а также расширенного списка оборудования. Премьера новой модификации прошла в ходе автомобильной выставки в Нью-Йорке.

На фото: Volkswagen Tiguan SEL R-Line Turbo

Главным отличием Volkswagen Tiguan SEL R-Line Turbo от обычного кроссовера является модернизированная бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка серии EA888, работающая по циклу Миллера. Двигатель получил иной турбокомпрессор, меньшую степень сжатия (10,5:1), а также более прочные шатуны и поршни (с масляным охлаждением). Кроме того, давление впрыска топлива было увеличено с 350 до 500 бар.

Максимальная мощность Tiguan SEL R-Line Turbo составляет 272 л.с., а крутящий момент – 350 Нм. Для сравнения, у стандартного SUV для североамериканского рынка показатели равны 204 л.с. и 281 Нм соответственно. А у топовой версии европейского аналога – Volkswagen Tayron – бензиновый турбомотор 2.0 TSI выдаёт 265 л.с. и 400 Нм.

У Volkswagen Tiguan SEL R-Line Turbo турбомотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с подрулевыми переключателями. Для «подогретой» версии кроссовера предусмотрена стандартная система полного привода 4Motion.

К визуальным изменениям от обычной версии с прибавкой R-Line можно отнести оригинальные 20-дюймовые колёсные диски и три новых цвета кузова: Volkswagen Tiguan SEL R-Line Turbo может быть представлен в вариантах Avocado Green Pearl, Sandstone Uni и Monterey Blue Pearl. Сидения отделаны кожей Varenna, имеют подогрев, функции вентиляции и массажа. В салоне предусмотрены декоративные древесные элементы, контурная подсветка, есть трёхзонный климат-контроль, проекционный дисплей и акустика с двенадцатью динамиками.

На фото: салон Volkswagen Tiguan SEL R-Line Turbo

Известно, что «подогретый» кроссовер Volkswagen Tiguan SEL R-Line Turbo появится в продаже на американском рынке осенью текущего года, цены будут обнародованы позже. Отметим, «обычный» Тигуан нового поколения на рынок США пока не вышел. Предшественника сейчас здесь можно купить как минимум за 28 880 долларов, что эквивалентно примерно 2,37 млн рублей по текущему курсу.

Напомним, совсем недавно были подведены итоги конкурса World Car Of The Year: в 2025 году победителем в номинации «Лучший дизайн» жюри признало полностью электрический вэн Volkswagen ID. Buzz.