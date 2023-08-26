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«Горячий» кроссовер Abarth 600: новое изображение

26.08.2023 73 1 0

Новинка итальянского бренда окажется ближайшим родственником Jeep Avenger и получит полностью электрическую «начинку». Дебют паркетника намечен на конец следующей весны.

Марки Fiat и Abarth входят в состав автогиганта Stellantis, при этом под брендом, чьим фирменным знаком является изображение скорпиона, выпускаются «заряженные» версии Фиатов. Стоит отметить, что у марки в течение долгого времени не было кроссоверов: первенцем оказался паркетник Fiat Pulse Abarth, представленный летом 2022-го, эта модель в основном адресована южноамериканским странам. Ожидается, что линейка пополнится в следующем году за счёт «горячего» кроссовера Abarth 600.

На фото: кроссовер Fiat 600

Ранее в Abarth отмечали, что все автомобили бренда будут полностью электрическими. Напомним, первой «зелёной» моделью марки стал представленный в ноябре прошлого года хот-хэтч Abarth 500e, созданный на базе Fiat 500e. Ожидается, что последующие батарейные «зелёные» автомобили спортивного бренда будут оформлены в подобном фирменном стиле.

В начале этого года мы уже публиковали изображение потенциальной внешности «заряженного» кроссовера Abarth 600, теперь же дизайнер испанского издания Motor.es поделился уточнённым вариантом экстерьера будущей новинки. Он выполнен на основе дизайна кроссовера Fiat 600, который дебютировал в начале прошлого месяца.

Рендер кроссовера Abarth 600

У автомобиля на рендере такая же заглушка на месте традиционной радиаторной решётки, аналогичная головная оптика с полукружьями ходовых огней, те же выштамповки на капоте. В списке отличий – наличие логотипа бренда на кромке капота, надпись «Abarth» вместо «600» в передней части, окрашенный в цвет кузова обвес по периметру, отсутствие хромированных декоративных элементов, чёрная крыша, а также иное оформление нижней части переднего бампера. Здесь художник оставил серебристый сплиттер и воздухозаборник с узором в виде мелкой сетки, как у Abarth 500e. На боковинах есть декоративные полосы с названием бренда.

На фото: салон кроссовера Fiat 600

Ближайшим родственником Abarth 600 окажется представленный прошлой осенью Jeep Avenger, с которым новинка разделит платформу e-CMP. По предварительным данным, у кроссовера итальянского бренда будет две версии, при этом базовая получит единственный 156-сильный электродвигатель, расположенный на задней оси, а топовое исполнения оснастят 240-сильной двухмоторной установкой. Вероятно, паркетник получит ту же тяговую батарею, что и у Fiat 600е, её ёмкость равна 54 кВт*ч, а дальнобойность на одной зарядке у Фиата равна 409 км (по циклу WLTP).

Презентация «горячего» кроссовера Abarth 600 намечена на конец весны. Цены станут известны позже. Отметим, на домашнем рынке, в Италии, за Fiat 600e в версии Red просят не менее 35 950 евро, а покупка топового варианта Fiat 600e La Prima обойдётся в 40 950 евро.

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1 комментарий
26.08.2023 15:31
Gennadii

Красивая , изящная машина но не со всех сторон.С не плохими характеристиками и вменяемым пробегом на одном зарядке , но могли бы дать ещё более впечатляюшие характеристики для такои цены учитывая позиционирование бренда.А подфарники полукруглые и типо ресничек на фарах закрывающих их верхнюю половину портят весь вид и напоминают машинки из мультфильма Тачки.Ели такая бы машина была представлена когда либо у нас непонятно кто ее вообще бы брал. Женщины и Дети ??? :)))))

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