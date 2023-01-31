«Заряженный» кроссовер родом из Италии: первое изображение Abarth 600

Итальянские бренды Fiat и Abarth в настоящее время принадлежат автогиганту Stellantis, при этом под вторым выпускаются «заряженные» версии Фиатов. В течение долгого времени у марки не было кроссоверов: первенцем летом прошлого года стал бюджетный паркетник Fiat Pulse Abarth, который в основном адресован южноамериканским странам. В дальнейшем линейка SUV может расшириться за счёт новинки с индексом 600.

На фото: актуальный кроссовер Fiat 500X 1 / 2 На фото: актуальный кроссовер Fiat 500X 2 / 2

Отметим, сейчас у Abarth есть первая полностью электрическая модель – хот-хэтч 500e, созданный на базе Fiat 500e. Он был представлен в ноябре прошлого года, старт продаж в Европе намечен на начало 2023-го. Предположительно, другие «зелёные» автомобили спортивного бренда будут оформлены в подобном фирменном стиле. Вероятно, следующей «батарейной» новинкой станет кроссовер Abarth 600.



Рендер Abarth 600e

Официальной информации о том, как будет выглядеть новый «заряженный» паркетник, пока нет. Своим вариантом потенциальной внешности Abarth 600 с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es. Напомним, у Fiat 500X, который было решено отправить в отставку, не было «подогретой» версии. Его преемником станет Fiat 600 с гибридными и полностью электрическими версиями, а у него в свою очередь, «заряженный» вариант всё-таки появится.



На фото: Abarth 500e

На рендере запечатлён электрический спортивный пятидверный кроссовер Abarth 600e. Судя по изображению, у модели будет заглушка с названием бренда на месте традиционной решётки радиатора. Сверху на кромке капота располагается логотип спортивной итальянской марки. Головная оптика оформлена идентично электрокару Abarth 500e. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован небольшой воздухозаборник.



В профиль видны расширенные колёсные арки, оформленные в цвете кузова, а также необычные выштамповки на боковинах. Abarth 600e, судя по рендеру, получит обычные боковые зеркала с корпусами чёрного цвета (как и крыша), а также традиционные дверные ручки. Ожидается, что корма получит плоские фонари, оформленные в стиле уходящего Fiat 500X.



На фото: салон Abarth 500e

Предполагается, что Abarth 600e разделит платформу с новым электрическим кроссовером Jeep Avenger, который был представлен в сентябре прошлого года. По предварительным данным, у итальянского спортивного кроссовера будет две версии: базовую, вероятно, предложат с единственным 154-сильным электродвигателем, расположенным на задней оси, а топовую оснастят 240-сильной двухмоторной установкой.



Ожидается, что Abarth 600e дебютирует весной 2024 года. Отметим, Abarth 500e в продажу в Европе пока не поступил. У модели будет лимитированная приветственная версия – Abarth 500e Scorpionissima, её выпустят тиражом 1949 экземпляров. Хот-хэтчи доберутся до дилеров в следующем месяце.