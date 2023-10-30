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Громкое окончание автопробега грузового транспорта DONGFENG

30.10.2023 40 0 0

Напомним, 25 сентября колонна из 8 автомобилей DONGFENG стартовала из Санкт-Петербурга. Автомобили, участвовавшие в автопробеге: шторный фургон Z55, самосвал C120, автогидроподъемник C80N, бортовой фургон + КМУ С120L, изотермический фургон C80N, цельнометаллический и грузопассажирский фургоны, а также пассажирский автобус на базе ЦМФ.

Автомобили DONGFENG за 24 дня преодолели почти 7000 километров, посетив 10 крупных городов России – Санкт-Петербург, Москву, Воронеж, Саратов, Нижний Новгород, Елабугу, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск!

Главная цель пробега, которую перед собой ставил дистрибьютор «ДУНФЭН ТРАК РУС», была выполнена. Она заключалась  в том, чтобы познакомить российских клиентов с модельным рядом бренда, собрать обратную связь и показать, что коммерческий транспорт DONGFENG не боится больших дистанций и серьезных нагрузок. 

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Машины все себя показали достойно. Каких-то замечаний и глобальных технических эксцессов не произошло. На разных этапах к нам присоединялись и блогеры, и желающие «потестить» автомобили в режиме эксплуатации на перегонах, и представители дилерских центров. Мы услышали много конструктивных предложений, что улучшить, что сделать более удобным для водителей. Все это сейчас проанализируют наши сотрудники, выйдут с предложением к автопроизводителю. И я уверен, мы сделаем эти автомобили еще лучше, чтобы они были более приспособлены для эксплуатации требовательной российской публики.
представитель «ДУНФЭН ТРАК РУС»

Проведение тест-драйва являлось важной частью программы в каждом городе автопробега, Красноярск не стал исключением. Отметим, что в каждом городе было совершено более 10 тест-драйвов. 

Грузовой транспорт DONGFENG вместе в представителями импортера проделали огромный путь, которым поделились с Клиентами на завершающей встрече в Красноярске.

После автопробега, 24-25 октября, в Красноярске состоялась Первая Дилерская Конференция DONGFENG. Дилерская сеть состоит на данный момент из 40 центров, находящихся в 26 городах России и за ее пределами. В рамках конференции представители импортера «ДУНФЭН ТРАК РУС» подготовили 6 выступлений, в которых затронули все основные направления работы компании: продажи, работа с кузовостроителями, маркетинг, продуктовая линейка, запасные части и отдел сервиса. 

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Представители «ДУНФЭН ТРАК РУС» совместно с дилерами обсудили результаты работы в России, точки совместного роста с дилерами, варианты исполнения среднетоннажных грузовиков DONGFENG, нововведения в рамках работы. Импортеры также поделились своими планами по развитию компании, ответили честно на все вопросы.

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Второй день конференции состоял из неформального общения. Представители «ДУНФЭН ТРАК РУС» устроили экскурсию гостям конференции по достопримечательностям Красноярска

Бренд DONGFENG продолжает уверенно развиваться, укрепляя свою позицию на рынке автопромышленности.

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грузовик Китай автопробег Dongfeng

 

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