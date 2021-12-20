Гибридные авто ×
  • Грядущие новинки Mitsubishi: кей-кар совместно с Nissan и, возможно, «горячий» Outlander

Грядущие новинки Mitsubishi: кей-кар совместно с Nissan и, возможно, «горячий» Outlander

20.12.2021 339 0 0

Японская компания анонсировала премьеры для домашнего автосалона. Это пока еще концепты, но, как ожидается, обе новинки доберутся до конвейера.

 

На мотор-шоу в Токио, которое откроется в середине января 2022-го, Mitsubishi представит прототипы Kei EV и Ralliart. Свой анонс марка сопроводила двумя тизерами, но вот официальной информации пока немного. Впрочем, кое-какие догадки все же есть. Начнем с Ralliart.

Напомним, одноименное спортивное подразделение было основано в 1984 году, поначалу в его ведении была лишь гоночная программа Mitsubishi, однако затем его стали задействовать и при создании дорожных машин, а также аксессуаров. В 2010-м это отделение закрыли в связи с тогдашним тяжелым положением самой компании. А в этом году состоялся перезапуск суббренда Ralliart, правда, пока только в Таиланде: там представлены переделанные рамные внедорожник Pajero Sport и пикап Triton (в РФ грузовик зовется L200). Да и доработок совсем немного, от исходных моделей такие вездеходы отличаются лишь декором, никаких технических обновок нет.

Серийные Mitsubishi Pajero Sport Ralliart и Triton Ralliart для Таиланда и концепт Ralliart для Токио
1 / 3
Серийные Mitsubishi Pajero Sport Ralliart и Triton Ralliart для Таиланда и концепт Ralliart для Токио
2 / 3
Серийные Mitsubishi Pajero Sport Ralliart и Triton Ralliart для Таиланда и концепт Ralliart для Токио
3 / 3

Что же касается Mitsubishi Ralliart Concept, то на тизере мы видим задний бампер с необычным диффузором. Объявлено, что этот прототип объединяет «инженерные разработки» компании и «страсть к вызовам». Некоторые японские профильные медиа считают, будто за основу взяли гибридный кроссовер Outlander PHEV нового поколения. Если информация подтвердится, то, видимо, именно этот кросс окажется первой глобальной моделью с шильдиками Ralliart, а помимо дизайна такой SUV может отличиться минимум перенастроенной подвеской (максимум – увеличенной мощностью). Но пока неизвестно, когда «заряженная» модель выйдет на рынок.

Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения
1 / 3
Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения
2 / 3
Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения
3 / 3

Концепт Mitsubishi Kei EV, как несложно догадаться по его названию, представляет собой электрический кей-кар. Этот компакт точно доберется до конвейера, в родной Японии продажи стартуют в начале следующего финансового года (то есть где-то весной 2022-го), по сути, он придет на смену i-MiEV, который уже покинул все основные рынки (его даже пытались продавать в России).

Новый концепт Mitsibishi Kei EV и шоу-кар Nissan IMk из 2019-го
1 / 4
Новый концепт Mitsibishi Kei EV и шоу-кар Nissan IMk из 2019-го
2 / 4
Новый концепт Mitsibishi Kei EV и шоу-кар Nissan IMk из 2019-го
3 / 4
Новый концепт Mitsibishi Kei EV и шоу-кар Nissan IMk из 2019-го
4 / 4

По предварительной информации, новый электрокар Mitsubishi будет братом «зеленого» Ниссана. Предвестника последнего – концепт IMk – показали еще в 2019-м, товарный электрический кей-кар Nissan тоже дебютирует в следующем году. Обоим «малышам» прочат запас хода в 200 км.

В отличие от i-MiEV, новый кей-кар Mitsubishi, вероятно, не станет претендовать на статус глобальной модели. Ну а кроссовер Outlander последней генерации до России пока не добрался, сроки появления такого SUV на нашем рынке местный офис марки все еще не раскрывает.

кроссовер авторынок Токио электромобиль новинки гибридные авто Mitsubishi Mitsubishi Outlander

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Вооружённый нейтралитет: армейская техника Швейцарии времен Второй мировой Небольшая страна Европы, в начале XIX века принявшая курс на «вечный нейтралитет», во время Второй мировой имела в своём распоряжении три малоизвестных автомобильных фирмы, которые в небольш... 1333 1 1 19.12.2021
Статьи / Тесты А вместо сердца – чей-то там мотор: знаешь ли ты общие двигатели у разных автомобилей? Совсем недавно мы проверяли вас, разбираетесь ли вы в том, какие малолитражки стали донорами передней и задней оптики  для дорогущих суперкаров. Сегодня мы пошли тем же путём, но избрали ку... 7543 2 4 18.12.2021
Статьи / Практика Хотеть – не значит мочь: почему менять свечи не так просто, как это кажется Многие уверены, что менять свечи зажигания совсем не сложно. Пожалуй, проще только заменить воздушный фильтр. И всё-таки некоторые делают это не совсем правильно, непреднамеренно сокращая ре... 5251 0 11 17.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 18704 10 3 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 17501 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 16554 3 4 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
57 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings