Грядущие новинки Mitsubishi: кей-кар совместно с Nissan и, возможно, «горячий» Outlander

Японская компания анонсировала премьеры для домашнего автосалона. Это пока еще концепты, но, как ожидается, обе новинки доберутся до конвейера.

На мотор-шоу в Токио, которое откроется в середине января 2022-го, Mitsubishi представит прототипы Kei EV и Ralliart. Свой анонс марка сопроводила двумя тизерами, но вот официальной информации пока немного. Впрочем, кое-какие догадки все же есть. Начнем с Ralliart.

Напомним, одноименное спортивное подразделение было основано в 1984 году, поначалу в его ведении была лишь гоночная программа Mitsubishi, однако затем его стали задействовать и при создании дорожных машин, а также аксессуаров. В 2010-м это отделение закрыли в связи с тогдашним тяжелым положением самой компании. А в этом году состоялся перезапуск суббренда Ralliart, правда, пока только в Таиланде: там представлены переделанные рамные внедорожник Pajero Sport и пикап Triton (в РФ грузовик зовется L200). Да и доработок совсем немного, от исходных моделей такие вездеходы отличаются лишь декором, никаких технических обновок нет.

Серийные Mitsubishi Pajero Sport Ralliart и Triton Ralliart для Таиланда и концепт Ralliart для Токио 1 / 3 Серийные Mitsubishi Pajero Sport Ralliart и Triton Ralliart для Таиланда и концепт Ralliart для Токио 2 / 3 Серийные Mitsubishi Pajero Sport Ralliart и Triton Ralliart для Таиланда и концепт Ralliart для Токио 3 / 3

Что же касается Mitsubishi Ralliart Concept, то на тизере мы видим задний бампер с необычным диффузором. Объявлено, что этот прототип объединяет «инженерные разработки» компании и «страсть к вызовам». Некоторые японские профильные медиа считают, будто за основу взяли гибридный кроссовер Outlander PHEV нового поколения. Если информация подтвердится, то, видимо, именно этот кросс окажется первой глобальной моделью с шильдиками Ralliart, а помимо дизайна такой SUV может отличиться минимум перенастроенной подвеской (максимум – увеличенной мощностью). Но пока неизвестно, когда «заряженная» модель выйдет на рынок.



Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения 1 / 3 Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения 2 / 3 Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения 3 / 3

Концепт Mitsubishi Kei EV, как несложно догадаться по его названию, представляет собой электрический кей-кар. Этот компакт точно доберется до конвейера, в родной Японии продажи стартуют в начале следующего финансового года (то есть где-то весной 2022-го), по сути, он придет на смену i-MiEV, который уже покинул все основные рынки (его даже пытались продавать в России).



Новый концепт Mitsibishi Kei EV и шоу-кар Nissan IMk из 2019-го 1 / 4 Новый концепт Mitsibishi Kei EV и шоу-кар Nissan IMk из 2019-го 2 / 4 Новый концепт Mitsibishi Kei EV и шоу-кар Nissan IMk из 2019-го 3 / 4 Новый концепт Mitsibishi Kei EV и шоу-кар Nissan IMk из 2019-го 4 / 4

По предварительной информации, новый электрокар Mitsubishi будет братом «зеленого» Ниссана. Предвестника последнего – концепт IMk – показали еще в 2019-м, товарный электрический кей-кар Nissan тоже дебютирует в следующем году. Обоим «малышам» прочат запас хода в 200 км.



В отличие от i-MiEV, новый кей-кар Mitsubishi, вероятно, не станет претендовать на статус глобальной модели. Ну а кроссовер Outlander последней генерации до России пока не добрался, сроки появления такого SUV на нашем рынке местный офис марки все еще не раскрывает.