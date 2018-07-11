Индийская компания Tata объявила название своего нового «паркетника» и распространила тизеры товарной модели. Кросс поступит в продажу в следующем году.

Как и предполагалось, кроссовер назвали Harrier – под этим именем скрывается товарное воплощение концепта Tata H5X, который дебютировал в феврале 2018-го. «Паркетник» с таким названием есть и в линейке Toyota, однако тот SUV продают только в Японии и Малайзии. В Tata это имя интерпретируют как «доминирующий хищник» с «непоколебимым инстинктом», который «легко побеждает каждый вызов». Отметим, по словарю, «harrier» («харьер») — это также охотничья порода собак.

Судя по тизерам, опубликованным производителем, серийный Tata Harrier внешне отличается от прототипа: узкие светодиодные ДХО остались, но радиаторная решетка стала больше, еще изменились корпуса наружных зеркал и задние фонари. Кстати, Harrier станет первой моделью бренда, внешний облик которой выполнен в новом фирменном стиле, названном Impact Design 2.0, — позже Tata представит хэтчбек с похожими чертами.

Tata Harrier построен на платформе Land Rover Discovery Sport с поперечным расположением двигателя (Tata владеет компанией Jaguar Land Rover). Габариты конвейерного кроссовера индийской фирмы пока не раскрываются. Длина концепта H5X равна 4 575 мм, ширина – 1 960 мм, высота – 1 686 мм, размер колесной базы составляет 2 740 мм. Для сравнения, размеры Discovery Sport: 4 589/2 069/1 724 мм, расстояние между осями – 2741 мм.

О моторной гамме Harrier в компании также пока умолчали. Предполагается, что кросс не получит двигатели от «британца»: вместо моторов семейства Ingenium кроссовер оснастят двухлитровым турбодизелем Fiat Multijet II, у которого будет две версии — 140 или 170 л.с. Привод у нового SUV Tata будет передним или полным.

1 / 3 На фото: концепт Tata H5X 2 / 3 На фото: концепт Tata H5X 3 / 3 На фото: концепт Tata H5X

Полностью серийную версию рассекретят ближе к концу этого года, а до индийских дилеров Harrier доберется в первом квартале 2019-го. Сначала покупателям предложат пятиместную версию, позже на рынок выйдет семиместный Harrier, причем такой вариант может получить другое имя. Пока неизвестно, будет ли Tata продавать новинку за пределами Индии.

Ранее в Сети появились фотографии с тестов Tata Harrier.