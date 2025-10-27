Новинки ×
  • Haval H6L почти полностью рассекречен: кроссовер предложат с топовым мотором

27.10.2025 1233 1 0

Бренд Haval полностью раскрыл дизайн паркетника с индексом H6L, а также поделился подробностями об оснащении новинки. На домашний рынок модель выйдет в ближайшее время.

Кроссовер Haval H6L официально анонсировали на прошлой неделе. А теперь принадлежащий концерну Great Wall бренд выложил в Сеть свежие изображения и проморолики и раскрыл основные характеристики SUV. Напомним, в качестве нового члена семейства H6 марка позиционирует чисто бензиновую версию паркетника Haval Xiaolong Max. Последний перешел во второе поколение в начале года, модель под названием Xiaolong Max доступна исключительно в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида.

От бензоэлектрического кроссовера «традиционный» H6L отличается оформлением передка и кормы. С переднего бампера убрали массивные вставки, над основной радиаторной решеткой появилась дополнительная «прорезь». Чисто бензиновый Haval H6L также лишен «парящей» крыши, то есть стеклянных вставок в задних стойках. Кроме того, у этого паркетника раздельные задние фонари, тогда как гибрид имеет единую плашку.

Длина Haval H6L составляет 4800 мм, что на 20 мм больше по сравнению Haval Xiaolong Max. Бензиновый паркетник также на 5 мм выше – этот показатель равен 1730 мм. Ширина и колесная база совпадают – 1895 и 2810 мм соответственно. Ну и для сравнения, размеры местного рестайлингового Haval H6: 4703/1886/1730 мм, расстояние между осями – 2738 мм.

Как и ожидалось, внутри кроссовер только с ДВС повторил гибрид, разница лишь в цветах материалов отделки, плюс рядом с двухспицевым рулем появилась кнопка запуска мотора. В салоне установлены виртуальная приборка на 12,3 дюйма и мультимедиа с планшетом диагональю 14,6 дюйма. На центральном тоннеле расположены беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, пара неприкрытых подстаканников и отсек для мелочевки. Вместо привычного селектора трансмиссии – подрулевой рычажок.

В списке оборудования Haval H6L еще значатся панорамный люк в крыше, проекционный дисплей, аудиосистема с десятью динамиками, подогрев руля и всех кресел (передние сиденья также имеют вентиляцию и массажер), автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Сам Haval пока пиарит кроссовер только с топовым мотором – это турбочетверка 2.0 мощностью 238 л.с., она работает в паре с девятиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. При этом H6L сертифицирован и с младшим турбодвигателем 1.5 мощностью 184 л.с. (вероятно, ему положена 7DCT). Хотя не исключено, что модель с таким движком готовят для экспорта. Про полный привод пока ни слова. Между тем у «просто» Haval H6 с аналогичными 2.0T и 9DCT есть полноприводная версия.

В Китае продажи чисто бензинового Haval H6L стартуют в ближайшее время. Гибридный кроссовер Haval Xiaolong Max там сегодня стоит от 131 800 юаней (около 1,5 млн рублей по текущему курсу), цена «истинного» Haval H6 начинается с отметки 117 900 юаней (1,3 млн рублей). Видимо, по цене H6L расположится между двумя этими SUV.

27.10.2025 17:27
Кирилл

Там Китай отменяет какие то льготы можете сделать новость на эту тему ? Что бы точнее понять что это за льготы и на что повлияют?

