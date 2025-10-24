Новинки ×
  • Анонсирован кроссовер Haval H6L – это чисто бензиновый Xiaolong Max с другим дизайном

Анонсирован кроссовер Haval H6L – это чисто бензиновый Xiaolong Max с другим дизайном

24.10.2025 186 0 0

Компания Haval готовится вывести на рынок «традиционный» паркетник с индексом H6L. Ожидается, что модель будет доступна с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор.

Принадлежащий концерну Great Wall бренд Haval анонсировал расширение семейства H6, опубликовав пару фирменных изображений паркетника с приставкой L в названии. В Китае в эту линейку, напомним, сегодня входят рестайлинговый кроссовер третьего поколения (но сам Haval считает его четвертой генерацией), его дореформенная версия, а также предыдущая модель. Однако на деле грядущий Haval H6L представляет собой чисто бензиновый вариант актуального Haval Xiaolong Max, который стартовал на родине весной в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. Сертификат «традиционной» версии появился в каталоге Минпрома КНР еще в августе, причем в нем было несколько названий, включая родное Xiaolong Max. Как мы видим, в итоге, Haval все же решил отнести паркетник к серии H6.

Бензиновый Haval H6L
1 / 2
Бензиновый Haval H6L
2 / 2

У бензинового H6L изменен передний бампер. С него убрали довольно массивные вставки, а над основной радиаторной решеткой, расположенной в нижней части, появилась дополнительная горизонтальная «прорезь». Кроссовер только с ДВС также лишился полностью стеклянных вставок в задних стойках, так что эффекта «парящей» крыши больше нет. Наконец, у «традиционного» Haval H6L раздельные задние фонари, тогда как у гибридного Xiaolong Max они сделаны в виде единой плашки.

Бензиновый Haval H6L на фото Минпрома КНР
1 / 2
Бензиновый Haval H6L на фото Минпрома КНР
2 / 2

Длина Haval H6L равна 4800 мм, что на 20 мм больше по сравнению с гибридом. Бензиновый паркетник также на 5 мм выше – этот показатель составляет 1730 мм. Ширина и колесная база совпадают – 1895 и 2810 мм соответственно. Для сравнения, размеры самого свежего местного Haval H6: 4703/1886/1730 мм, расстояние между осями – 2738 мм.

Гибридный Haval Xiaolong Max
1 / 2
Гибридный Haval Xiaolong Max
2 / 2

Внутри H6L, вероятно, повторил гибрид. То есть в салоне установлены двухспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель, раздельные экраны приборки (12,3 дюйма) и мультимедиа (14,6 дюйма). А за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Интерьер гибрида Haval Xiaolong Max

Кроссовер Haval H6L сертифицирован с двумя бензиновыми моторами. Это турбочетверки 1.5 и 2.0 мощностью 184 и 238 л.с. соответственно, которыми оснащается и «истинный» H6. На данный момент неизвестно, предусмотрен ли для модели с приставкой L полный привод (у Haval H6 с 2.0T есть версия 4WD).

Больше подробностей о Haval H6L должно появиться в ближайшее время. Гибрид Haval Xiaolong Max сейчас стоит от 131 800 юаней (примерно 1,5 млн рублей по актуальному курсу), рестайлинговый Haval H6 – от 117 900 юаней (1,3 млн рублей).

кроссовер Китай авторынок новинки Haval Haval H6 Haval Xiaolong Max
Новые комментарии
